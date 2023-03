Mors-Thy tabte pusten efter tre kvarters tæt kamp

NYKØBING:Mors-Thy Håndbold måtte se sig besejret med 25-19, da hjemme på Mors havde besøg fra Skjern.

Lørdagens kamp blev endnu en i rækken af kampe, hvor MTH kan sige, at man var godt med en stor del af vejen, men da pointene skulle fordeles, var man stået af bussen.

Mors-Thy havde en del offensive udfordringer i løbet af første halvleg, men omvendt havde Svend Rughave godt fat i Skjerns skytter.

Blandt andet måtte Oliver Norlyk se et par forsøg reddet af Rughave. På Mors-Thys hold var der også et par familiemedlemmer fra Norlyk-klanen, men hverken Victor eller Magnus Norlyk kom til at spille en stor rolle i kampen.

Første halvleg var en tæt omgang, hvor ingen af de to hold for alvor var i stand til at sætte sig igennem. Det var primært de to keepere Christoffer Bonde og Svend Rughave, der havde fat i den lange ende.

Skjern førte 11-10 ved pausen, og anden halvlegs indledning gav forhåbninger om, at denne kamp kunne blive kampen, hvor Mors-Thy fik bugt med den manglende evne til at sætte 60 gode minutter sammen.

Mors-Thy Håndbold - Skjern Håndbold (19-25 (10-11) Håndbold, mænd

HTH Ligaen

Stillinger undervejs: 2-1, 2-5, 5-6, 8-8, 9-11, 13-13, 13-15, 14-17, 16-22

Mål for Mors-Thy Håndbold: Mads Thymann 5, Frederik Bjerre 3, Mads Svane Knudsen 3, Tim Sørensen 2, Andreas Nielsen 2, Nicolaj Spanggaard 2, Kasper Lindgren 1, Marcus Midtgaard 1.

Topscorer for Skjern: Alfred Jönsson 6.

Udvisninger: Mors-Thy 2, Skjern 3 VIS MERE

Men ak og ve. Efter 40 minutters spil begyndte Skjern stille og roligt at trække fra, og på få minutter fik vestjyderne lukket kampen med en stribe ubesvarede scoringer.

- Det minder en del om vores kamp i Aalborg. Der var vi også med i de 42 første minutter af kampen, inden de trak fra. Mod Skjern gik vi fra at være bagud med to til at være bagud med seks, og så var det afgjort, siger Niels Agesen.

- Vi brændte for mange chancer. Generelt havde vi svært ved at spille os frem til chancer i dele af kampen, og vi lavede for mange fejl. Jeg ser dog lidt forbedring i forhold til tidligere på sæsonen, hvor vi lavede vores fejl, fordi vi forcerede det for meget. Vi forsøger også nogle andre ting nu, så jeg føler, at det ser lidt bedre ud, siger Niels Agesen, der kunne finde trøst i den defensive indsats.

- Skjern blev holdt på 25 mål. Det er i sig selv godkendt, og jeg må virkelig rose forsvaret, for de kæmpede flot for sagen. Sammen med vores keepere har det løftet vores defensive niveau i de seneste tre kampe, siger Niels Agesen.

Der venter endnu to grundspilskampe mod TTH og BSH, inden nedrykningsspillet indledes. Der er en klar mission for de to sidste grundspilskampe.

- Det er et stort mål for os, at vi vil have point med over i nedspillet, og det tror jeg på, vi kan få, hvis vi holder det samme defensive niveau, siger Niels Agesen.

Han hæfter sig ved, at keepersituationen i Mors-Thy Håndbold begynder at se meget fornuftig ud.

- Vi har to unge keepere, der virkelig gør det godt for tiden. Vi har set gode takter fra dem i de seneste fire kampe. De har fået chancen på skift, og det har de virkelig gjort godt. Hvis de holder det niveau, så bliver de afgørende for os i nedspillet, siger Niels Agesen.