Mors-Thy-talent tager interesse med ro

HÅNDBOLD:Mads Hoxer er en ombejlet ung mand. Den meget talentfulde højreback har været et varmt emne i dansk håndbold, hvor Aalborg Håndbold igen og igen er blevet kædet sammen med Mads Hoxer i en sådan grad, at det ikke er et spørgsmål om, men mere hvornår han skifter til de danske mestre. Det har i sagens natur skabt ekstra omtale og interesse omkring Mads Hoxer.

- Det tager jeg meget stille og roligt, selvom det er nyt for mig med den slags omtale og interesse. Det er ikke noget, jeg tænker så meget over. Der er ikke noget på plads endnu, så jeg tager det stille og roligt. Så må vi se, hvornår der falder noget på plads, siger Mads Hoxer.

Han har været savnet i 2021. Mads Hoxer har været ude med en skade, men for to uger siden fik han comeback mod Bjerringbro-Silkeborg - dog med restriktioner til spilletid. Disse restriktioner er fjernet til søndagens kamp mod Skjern, hvor Mors-Thy med en sejr meget vel kan spille sig til et ekstra point i det kommende nedrykningsspil.

- For os er slutspillet allerede gået i gang. Vi er bevidste om, at vi med en sejr kan sikre os et ekstra point. Fredericia skal jo møde GOG, og her håber vi, at GOG gør sit arbejde og vinder kampen. Dermed vil en sejr over Skjern have stor betydning for os, siger Mads Hoxer.

Den talentfulde højreback er dels glad for at være tilbage i kamp og dels glad for, at han nu kan tonse igennem uden tanke på begrænsninger fra lægelig side.

- Det er skønt, at jeg kan spille igennem igen. Det har været mindre sjovt at sidde ude med en skade, men det har faktisk givet mig mulighed for at forbedre mig fysisk, fordi jeg har fået lagt nogle flere kilo på i min skadespause, siger Mads Hoxer.

Han har været en af de helt store åbenbaringer i denne sæsons håndboldliga. Havde det ikke været for Mathias Gidsels himmelflugt mod stjernerne i GOG, havde der givet været endnu større opmærksomhed rettet mod Mads Hoxer. Den udvikling tager han som med så meget andet også med ophøjet sindsro.

- Jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg havde potentialet til at gå ind og gøre det godt, men mine holdkammerater har bare gjort det nemt for mig, fordi de har stolet på mig fra første dag, siger Mads Hoxer.

Der er kampstart søndag klokken 15.30.