Mors-Thy-talenter bøllebankede GOG og er finaleklar

GUDME:Søndag kan blive en historisk dag for Mors-Thy Håndbold og klubbens akademi. Her venter der nemlig en DM-finale for klubbens U19-hold, der skal overvinde FIF for at sikre sig et historisk DM-guld.

U19-holdet, der stiller op under HF Mors-navnet, kommer ind til finalen springfyldt med selvtillid. GOG blev nemlig besejret med overbevisende 32-21. Undervejs i anden halvleg var man oppe med hele 24-12 mod GOG.

- De sidste 20 minutter kunne vi bruge til at spare spillere, så alle er friske til søndagens finale, siger talentchef Lars Svane Nielsen, der lige måtte nive sig selv i armen for at fastslå, at det ikke var en drøm, som han befandt sig i.

- Vi spillede tæt på den perfekte kamp. Der var virkelig mange ting, som bare fungerede perfekt. Vi kan næsten ikke forlange, at vi skal spille to kampe på en weekend på det her niveau, men hvis vi rammer samme niveau mod FIF i finalen, så tror jeg også, vi vinder den, siger Lars Svane Nielsen.

Han lægger ikke skjul på, at der nu er guldild i øjnene på samtlige spillere og ledere. Nu er det guldet, der tæller, efter finalepladsen blev sikret på så overbevisende manér.

- Nu skal vi sgu have det guld med hjem. Det er en stor mulighed for os, og spillerne leverede virkelig varen, så nu handler det om, at vi får slappet af, spist rigtigt, og så skal spillerne have noget massage, så vi er klar til finalen, siger Lars Svane Nielsen.

Talentchefen var med i Gudme, men hjemme i det nordvestjyske sad en lang række håndboldinteresserede folk og fulgte klubbens livesending på Facebook. Blandt andre cheftræner for klubbens ligahold Niels Agesen.

- Det var meget imponerende, det jeg så. Det understreger bare, at talentarbejdet her i klubben er virkelig godt. Jeg var godt klar over, at man lavede stykke seriøst talentarbejde, da jeg skrev under med klubben, men jeg må også bare sige, at det virkelig har imponeret mig at se, hvordan man griber det an i dagligdagen. Det er hele vejen rundt på et meget højt niveau, og det er så vigtigt for vores klub, at vi har det her talentarbejde. Det er vores DNA, vi snakker om her, siger Niels Agesen.

At hans eget mandskab søndag skal spille slutspilskamp mod Fredericia er noget helt andet. Her fik den sidste rest af semifinalehåb et nådesstød, da Skjern lørdag eftermiddag besejrede Aalborg.

- Det er meget simpelt. Det kommer ikke til at ske, at vi går i semifinalen. Det er stadig med indtrykket af, at vi skulle have haft point med fra en af de to første kampe. Vi har været der spillemæssigt, men vi har alligevel ikke fået det forløst helt, siger Niels Agesen.