Mors-Thy-talenter jagter den første DM-titel

GUDME:Der er mange traditioner forbundet med det årlige DM-finalestævne for de bedste ungdomshold i dansk håndbold. U17 og U19-DM-guldet skal fordeles hos begge køn på en og samme weekend. Denne gang er stævnet henlagt til Gudme, og der er et enkelt lokalt hold med.

Vi er som klub glad for, at vi kan have et hold med helt fremme, og sådan et DM-stævne er kæmpe stort for spillerne. Det er noget, de har arbejdet benhårdt for i flere år. Lars Svane Nielsen, talentchef, Mors-Thy Håndbold.

HF Mors er fjerde år i træk kvalificeret på drengesiden i U19. De to seneste år er DM-stævnet blevet aflyst grundet corona, men i begge tilfælde ville Mors-Thy-akademiet have været deltager, så havde det ikke været for corona, så havde man haft seks år på stribe med deltagelse i DM-weekenden.

- Det fylder altid noget for os som klub, når vi har et hold med til DM. Det er fedt at spille med i toppen. Vi er som klub glad for, at vi kan have et hold med helt fremme, og sådan et DM-stævne er kæmpe stort for spillerne. Det er noget, de har arbejdet benhårdt for i flere år, og for nogle af spillerne, er det sidste chance for at sikre sig et ungdoms-DM, siger Lars Svane Nielsen, der er talentchef i Mors-Thy Håndbold.

I 2017 blev man nummer fire, i 2018 blev det til en sølvmedalje, og i 2019 blev det til en fjerdeplads. Målet for weekenden er naturligvis guld, og HF Mors kommer med de bedst tænkelige forudsætninger. Man blev nemlig nummer et i vest-puljen.

Det betyder, at GOG venter i en semifinale, der alt andet lige forventes at blive tæt.

- Jeg har lige talt med en af lederne fra GOG. Vi var enige om, at stævnet ikke har en klar og åbenlys profil, som det har været tilfældet i tidligere år, hvor spillere som mads Hoxer og Thomas Arnoldsen har båret et hold. Sådan bliver det ikke i år, og det betyder også, at det er et meget åbent DM-stævne, siger Lars Svane Nielsen.

Det er de notoriske topklubber på ungdomssiden GOG, Skanderborg og FIF, som HF Mors skal dyste med, så det store spørgsmål er, hvordan håndboldklubben fra det nordvestlige hjørne af Danmark år efter år kan begå sig i toppen af dansk talentudvikling?

- Vi har først og fremmest et rigtig godt arbejde i vores lokale klubber, hvor der er en stærk kultur, der uddanner spillerne godt. Derudover har vi selv på vores akademi fået opbygget et stærkt setup, som gør, at vi virkelig kan hjælpe spillerne med at udvikle sig. Det gælder både som håndboldspillere og mennesker, siger Lars Svane Nielsen.

Det kan blive både fugl og fisk for MTH-talenterne i dette års DM-stævne, men skulle guldet glippe er der gode chancer for, at man atter står der om et år.

- Vi har 10 førsteårsspillere med på holdet og kun fire andetårs. Det er et ungt men meget talentfuldt hold. Vi har en god bredde, så vi har mange spillere, der kan gøre det for os, siger Lars Svane Nielsen.

- Det vigtigste er og bliver, at vi kan levere spillere til vores seniorhold, og her er der allerede to spillere (Magnus Norlyk og Mads Svane) på kontrakt til næste sæson. Der skal nok være flere fra det her kuld, som kommer ind og byder sig til, siger talentchefen.

Mens GOG eksempelvis tiltrækker talenter fra hele landet via efterskolen Oure, så er det lidt anderledes for Mors-Thy, hvor mange af de nuværende U19-spillere stammer fra lokale klubber. Syv ud af de 14 DM-deltagere stammer fra Mors eller Thy.

- Igen må jeg bare rose vores setup. Det har været så stærkt, at vi har været heldige og tiltrække en del dygtige spillere udefra. De seneste år har vi fået en del spillere fra Himmerland, forklarer Lars Svane Nielsen.