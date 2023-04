Mors-Thy-talenter trækker fulde huse til DM-forsvar

NYKØBING:Der er sat ekstra stole frem i hallen i Nykøbing Mors. Der forventes nemlig et stort ryk ind, når landets bedste drenge- og pigehold skal kåres i U19-rækken.

HF Mors og det lokale håndboldakademi er vært for stævnet, der har deltagelse af de fire bedste hold i Danmark på både drenge- og pigesiden.

Hos pigerne er der ingen nordjysk deltager. Aarhus United, Skanderborg, Horsens og HIK skal afgøre, hvem der har det bedste U19-hold på pigesiden. Hos drengene er det Mors-Thy, GOG, Nordsjælland og Skanderborg, der skal dyste om DM-guldet.

Normalt er der stor interesse for at følge Mors-Thys U19-hold. Flere hundrede tilskuere dukker normalt op til holdets hjemmekampe. Derfor er der også forventninger om mange tilskuere, når Mors-Thy lørdag klokken 13 løber på banen mod Skanderborg.

For et år siden vandt Mors-Thy for første gang U19-DM, da man i ganske suveræn stil vandt stævnet i Gudme.

- Der er mange gengangere på denne sæsons hold, så naturligvis har vi et stærkt hold, men med det kendskab vi har til de øvrige hold, forventer jeg, at det bliver nogle tætte kampe, som vi får at se, siger Lars Krarup, der er U19-træner for Mors-Thy.

Mors-Thy vandt ganske suverænt vest-puljen. Det blev blot til et enkelt nederlag hjemme mod GOG, men ellers blev der gjort rent bord. Det er dog ikke ensbetydende med en let semifinalekamp mod Skanderborg.

- Vi har været heldige med, at vi er lykkedes rigtig godt mod Skanderborg i de to kampe, vi har spillet mod dem, men det bliver tæt, for det er et fysisk stærkt hold, hvor de blandt andet har en meget dygtig venstreback i Nicolai Skytte, siger Lars Krarup.

I den anden semifinale mødes Nordsjælland og GOG. Her skal publikum særligt lægge mærke til en enkelt GOG-spiller.

- Hjalte Lykke på højrebacken har været virkelig stærk for GOG i denne sæson. Ham har vi bestemt også haft vores udfordringer med. Han er nok den mest indlysende profil, men Nordsjælland kommer også med en række meget spændende spillere, siger Lars Krarup, der selv råder over et hold, hvor en stribe af spillerne har fået godt med seniorminutter i denne sæson. Både på klubbens 2. divisionshold og i ligaen.

- Det skal være et plus for vores spillere, at de har prøvet alt det her før. Det er kun positivt, at vi har et pres på os og en stor hjemmebaneopbakning. Det skal vi kunne håndtere, siger Lars Krarup.

Han glæder sig som alle andre til stævnet, men der er et lille skår i glæden.

- Normalt har man afviklet U19-drenge og U17-drenge-stævnet samme sted, men i år er det lavet om, så det er årgangsopdelt. Det betyder, at U17-stævnet for drenge og piger spilles i Gudme. Det ærgrer os, fordi vores U17-hold for første gang har kvalificeret sig til DM. Det kunne have været stort, hvis begge hold havde fået lov at spille på hjemmebane, siger Lars Krarup.