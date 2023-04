Mors-Thy-talenter vandt DM-semifinale i overlegen stil

NYKØBING:I en yderst velbesøgt Sparekassen Thy Arena Mors spillede et sprudende Mors-Thy-hold sig i DM-finalen for U19-hold. Det skete efter en mindre håndboldopvisning mod et ellers ikke ueffent Skanderborg-mandskab.

Det er relevant at overveje ordet klasseforskel til at beskrive styrkeforholdet på de to mandskaber. Nok bed Skanderborg godt fra sig undervejs, men via en helstøbt holdindsats bookede Mors-Thy mulighed for at forsvare sin DM-titel i søndagens finale.

Lars Krarups udvalgte fik en flyvende start og bragte sig hurtigt i front, men Skanderborg formåede i midten af første halvleg at bringe sig på omgangshøjde, og østjyderne kom oven i købet foran 10-9.

Tættere kom østjyderne dog ikke en sejr, for efter downperioden rejste Mors-Thy sig flot og så sig aldrig tilbage.

Mors-Thy - Skanderborg 39-29 (19-14) Håndbold, drenge

U19-DM, semifinale

Stillinger undervejs: 2-1, 5-2, 8-4, 11-10, 17-13, 22-15, 26-17, 27-21, 31-22, 35-26

Mål for Mors-Thy: Magnus Norlyk 9, Anders Toft 8, Malthe Bull 6, Oliver Norlyk 6, Rasmus Houmøller 4, Kristoffer Vestergaard 3, Nicklas Kikkenborg 1, Mickey Olah 1, Mikkel Fuks 1.

Udvisninger: Mors-Thy 3, Skanderborg 2 VIS MERE

Efter en 19-14-føring ved pausen blev det aldrig spændende, og det meste af anden halvleg var en stilsikker indsats fra Mors-Thy, hvor især de to kommende ligaprofiler Malthe Bull og Magnus Norlyk var scoringssikre fra fløjene.

I målet tog Casper Würtz flot fra og havde med 17 redninger en stor andel i den sikre sejr.

- Det blev mere tæt, end i de foregående kampe mod Skanderborg. De havde forberedt sig hjemmefra. Vi fik ellers en god start på kampen, men så gik vi ned i et gear, som vi ikke skulle være i, og så kom Skanderborg med kortvarigt, siger Lars Krarup, der med stor tilfredshed kunne konstatere, at indsatsen i 55 af de 60 minutter var helt i vinkel.

- Vi sad fuldstændigt på kampen, og vi fik alle i spil. Det er vigtigt, at vi kan sige, at alle har deltaget i en DM-semifinale. I anden halvleg havde jeg fornemmelsen af, at vi selv kunne bestemme, hvor stort vi skulle vinde, siger Mors-Thy-træneren.

Det var hele vejen rundt, at der var stor tilfredshed med de individuelle præstationer.

- Det var hele vejen rundt, at vi fik gode præstationer. Jeg noterer mig, at Casper Würtz gjorde det godt i målet. Hans far har lovet ham en øl pr. redning til vores afslutningsfest, så han skal nok få det sjovt, siger Lars Krarup.

Stregspiller og forsvarsgeneral Rasmus Houmøller var også en glad ung mand, da finalebilletten var i hus.

Casper Würtz stod en flot kamp i Mors-Thy-målet. Foto: Bo Lehm

- Det var en helstøbt præstation. Vi kunne godt se, at vi har spillet meget sammen, da vi blev presset lidt. Vi har mange spillere, der kan afgøre tingene. Vi er ikke afhængige af en enkelt spiller, siger Rasmus Houmøller.

- Det ville være arrogant at sige, at vi kunne ønske os mere, når vi får en 10-målssejr, for det er da noget nær det optimale. Vi ramte det niveau, som vi kunne håbe på, og så har vi en keeper og nogle fløje, som gør det de skal, siger Rasmus Houmøller.

Han kan se frem til at spille DM-finale søndag eftermiddag klokken 16.

