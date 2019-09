Mors-Thy tildelte oprykkere sæsonens første nederlag

HÅNDBOLD:Det var reelt et ubesejret ligahold, som kom til Thisted fredag aften. Fredericia HK slog nemlig GOG i sæsonens første ligakamp, og dermed stod det til Mors-Thy at tildele oprykkerne det første nederlag i østjydernes retur til øverste række.

Det skete også, da det erfarne ligahold vandt 34-29 på hjemmebane - og dermed tog sin første sejr i den nye sæson.

Det var en kamp, hvor Mors-Thy var foran gennem alle 60 minutter. Fredericia blev dog ved med at holde spændingen i live.

Mors-Thy bragte sig hurtigt markant foran. Her viste Erik Tofts langskud sig flere gange at være for meget for Fredericia, og der blev lagt fem måls afstand til oprykkerne.

Men når spillet gik gennem forsvarskæden, så blev udfordringerne større for værterne i Bette Balkan. Her vandt Fredericia flere og flere dueller, hvilket reducerede Mors-Thys føring gennem første halvleg.

I de sidste minutter inden pausen kom Mors-Thy dog godt gennem to minutter i undertal og sikrede sig en føring på 16-12 midtvejs i kampen.

Efter pausen begyndte hjemmeholdets dominans for alvor.

Her fortsatte fløjen Søren Nørgaard især en stærk kamp i det offensive og var en af de markante faktorer bag en føring på 24-16, da uret nåede en tredjedel ind i anden halvleg.

I nordjydernes mål fandt Søren Pedersen også et godt niveau og afviste flere store Fredericia-chancer.

Oprykkerne lod sig dog ikke slå så let. En udvisning og en række sløserier hos Mors-Thy betød, at der kun var fem måls forskel med samme antal minutter tilbage på uret.

Dermed kom spændingen krybende igen, men det blev aldrig sat over styr. Dermed blev det altså 34-29 i Thy-hallen.