Mors-Thy tog den tredje sejr i træk

HÅNDBOLD: Mors-Thy Håndbold fortsatte den positive stime, da holdet torsdag aften tog imod Skanderborg Håndbold i Thy Hallen.

De blå tog for tredje kamp i træk to point med en sejr på 26-22 over de østjyske gæster, der inden kampen havde noteret fem sejre på stribe.

- Det var en kamp, vi vandt sammen med de mange mennesker, der havde valgt at tilbringe aftenen med os. De lagde et enormt pres, og så ramte vi den rigtige konstellation på et tidspunkt, hvor det virkede som om, Skanderborg løb tør for kræfter, sagde Søren Hansen, cheftræner for Mors-Thy.

Mors-Thys næste opgave er på mandag ude mod Ribe-Esbjerg.