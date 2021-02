Mors-Thy-topscorer bytte gerne sine mål med en slutspilsplads

HÅNDBOLD:Med 115 mål har Bjarke Christensen trukket et stort læs for Mors-Thy Håndbold i denne sæson, men han soler sig ikke i egen succes.

Fløjspilleren, der for godt et år siden kom til ligaklubben fra Skjern, tænker mere på fællesskabet.

- Jeg byttede gerne nogle af mine mål for en højere placering i tabellen, selvom jeg selvfølgelig er bevidst om min rolle. Jeg er en af dem, der skal tage et stort ansvar, hvis vi skal indfri vores mål om en slutspilsplads, fastslår Bjarke Christensen.

Inden torsdagens svære udekamp i Skanderborg halter Mors-Thy fire point efter det sjove selskab, og de har seks spillerunder til at indhente det tabte i.

- Det er selvfølgelig ved at være sidste udkald, hvis vi skal med i slutspillet, og at vi desværre er ramt af skader (Mads Hoxer og Emil Bergholt, red.) betyder bare, at vi andre må rykke endnu tættere sammen i bussen og finde nogle ekstra procenter der, mener den 29-årige topscorer.

I starten af sæsonen, hvor resultaterne var med Mors-Thy, spillede de uafgjort hjemme mod Skanderborg.

- Der viste vi, at vi er i stand til at åbne deres ellers meget stærke forsvar, og så kan vi altså også gøre igen, påpeger Bjarke Christensen.