Mors-Thy-træner: Aalborg bliver et fint lokomotiv

HÅNDBOLD:Der var mange debutanter på begge mandskaber, da Aalborg Håndbold og Mors-Thy Håndbold dystede om Super Cup-pokalen. Mens Aalborgs Aron Palmarsson løb med meget af opmærksomheden var det lidt af en historisk kamp for Mors-Thys nye træner Niels Agesen, der har taget springet fra kvinde- til herretræner.

- Det er jo stadig håndbold, men det hele går lidt stærkere og er lidt mere fysisk med mændene. Det skulle jeg lige vænne mig til. Der er heller ikke helt så mange spørgsmål, som jeg har været vant til, men ellers er den største forskel nok, at vi ikke har musik på under opvarmningen, siger Niels Agesen.

Han havde set sit nye mandskab levere en flot første halvleg, mens man gik ned efter pausen.

- Første halvleg forløb, som vi gerne vil. I anden halvleg var den største forskel nok, at Aggefors havde for mange redninger fra det femte til det 15. minut. Det var en afgørende forskel, og så løb vi lidt tør for ressourcer, siger den debuterende Mors-Thy-træner Niels Agesen.

Han havde ikke helt så meget at skyde med som kollegaen på den anden bænk Stefan Madsen. Trods et afbud fra en sygdomsramt Jesper Nielsen var der rigeligt at tage af fra Aalborg-bænken.

- Jeg skal helt sikkert tage ved lære af det her med at fordele kræfterne, for vi løb lidt tør for kræfter. Der må jeg kigge indad, siger Niels Agesen, der dog kan undskylde sig med, at man ikke har haft nogen let opstart hos pokalvinderne. Her har skader og corona ogs spillet ind.

- Vi spiller for at vinde, så vi kan ikke være 100 procent tilfredse med at tabe. Når det er sagt, så har vi haft svære omstændigheder her i opstarten, og vi taber til et hold, som det ikke er nogen skam at tabe til, siger Niels Agesen.

Netop Aalborgs store bredde er noget, som Niels Agesen godt kan være lidt bekymret for set på den lange bane.

- Det der kan bekymre mig er, hvis Aalborg bliver så god, at nogle begynder at nedprioritere kampene mod Aalborg, fordi så bliver det ikke godt samlet set. Jeg synes dog overordnet, at det er fint, at vi andre skal jagte Aalborg, siger Niels Agesen.

Han understreger dog, at han ser Aalborg Håndbolds udvikling som gavnligt for andre end bare Aalborg Håndbold.

- Det er altid godt at have et lokomotiv, der kan trække andre hold med sig, som man må forvente, at Aalborg kan nu. Aalborg skal nok blive et godt lokomotiv for ligaen. Vi andre kan helt sikkert udvikle os ved at måle os op mod dem, og det er sundt i en konkurrencekultur, siger Niels Agesen.

At det så bliver vanskeligt at holde trit med det nordjyske storhold er en helt anden snak.

- Tidligere var det sådan, at man nok godt var klar over, hvad det var for tre-fire spillere, man primært skulle lukke ned for, men nu er udfordringen, at Aalborg har måske syv spillere, der har den afgørende klasse, siger Niels Agesen.

- Vi så det også i dag. De har mistet Magnus Saugstrup, og Jesper Nielsen var ikke med, men de to der var med på stregen, gør det jo stadig meget godt, siger Niels Agesen med henvisning til Bjarke Jakobsen og René Antonsen.