Mors-Thy-træner efter kollaps: - Vi fik en hjerneblødning

HÅNDBOLD:Jonas Wille har fået en løfterig start som cheftræner i Mors-Thy Håndbold, men onsdag aften måtte nordmanden sande, at der stadig ligger et stort stykke arbejde foran ham.

Mors-Thys bundniveau blev således åbenbaret, da en forfærdelig anden halvleg medførte, at udekampen mod TTH Holstebro blev tabt med hele 24-35, efter at Mors-Thy ellers kun var bagud med et mål efter de første 30 minutter.

- Vi sad allerede i pausen og var lidt utilfredse, selv om vi kun var bagud med et mål. Vi var lykkes godt med angrebsspillet, men vi havde problemer i forsvaret.

- Vi kom så udmærket ud i anden halvleg, men vi misbrugte nogle store chancer, og så fik Holstebro hurtigt en føring på fire-fem mål. De fik et boost, mens vi fik et selvtillidsknæk. Derfra var det som om, at vi fik en hjerneblødning, for vi gjorde simpelthen alt forkert, siger Jonas Wille.

TTH Holstebro - Mors-Thy 35-24 Stillinger undervejs: 4-4, 8-9, 12-12, 17-16 (pausestilling), 19-17, 24-19, 27-19, 32-22 Topscorer, TTH: Christoffer Cichosz 7 Mål, Mors-Thy: Bjarke Christensen 8 (3), Mads Hoxer Hangaard 5, Frederik Tilsted 4, Emil Bergholt 2, Sander Øverjordet 2, Jonas Gade Nielsen 1, Erik Thorsteinsen Toft 1, Tim Sørensen 1 Udvisninger: TTH 4, Mors-Thy 5 Tilskuere 500 VIS MERE

I anden halvlegs første kvarter gik TTH Holstebrofra 17-17 til en føring på 28-19, og det var et udslag af, at alt ramlede for Mors-Thy-spillerne.

- Det er en af de aftener, hvor jeg ikke kan pege på en konkret ting, for der var så mange ting, der i hvert fald ikke på noget tidspunkt fungerede samtidigt, men det handler måske om, at vi, da de fik deres føring, ikke formåede at holde fast i konceptet, siger Jonas Wille.

Det var første gang, at han så sit nye hold fra den side. De første betydende kampe har således givet forholdsvis sikre sejre i først pokalturneringen mod Nordsjælland og siden i ligapremieren mod TMS Ringsted.

- Jeg er jo stadig ny med det her hold, men jeg har ikke oplevet, at vi har fået et selvtillidsknæk som det her, men vi må også sige, at vi mødte et godt hold, der havde en god dag. De straffede os, men jeg havde ikke troet, at der ville være så stor forskel på holdene. Jeg havde troet på en tæt kamp hele vejen.

- Men defensivt tabte vi ganske enkelt for mange dueller og offensivt brugte vi for kort tid med bolden. Det var en sort anden halvleg, konstaterer Mors-Thy-træneren.

Allerede søndag får Mors-Thy dog muligheden for at revanchere sig, når KIF Kolding kommer på besøg i Thisted, og Jonas Wille er da også stadig fuld af fortrøstning på sit holds vegne.

- Vi mister ikke alt vores selvtillid, bare fordi vi har tabt en enkelt kamp. Vi må bare tackle den her modstand og så rejse os. Vi har tabt en udekamp, og selv om vi gerne ville have lavet en bedre anden halvleg, er det selvfølgelig noget, vi skal kunne håndtere, siger Jonas Wille.