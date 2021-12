Mors-Thy-træner frygter for julefreden og for lang juleferie

HÅNDBOLD:Lige nu går Niels Agesen rundt med en liste over bekymringer ligeså lang som en purks ønskeliste til juleaften. Årsagen er to coronatilfælde i Mors-Thy-lejren.

De to positive testsvar har i første omgang afstedkommet en aflysning af onsdagens ligakamp mod Kolding, men det kan vise sig at være den første af flere aflyste kampe, hvis coronabølgen for alvor kommer til at skylle ind over den nordvestjyske klub.

- Vi har kæmpe respekt for den her situation. Vores værste mareridt er, at vi via den smitte, vi har internt i klubben, kan komme til at smitte en sårbar person, og det ønsker vi for alt i verden at undgå. Det er vores primære fokus og klart største bekymring lige nu, siger Niels Agesen, der fortæller til Nordjyske, at de to ramte spillere efter omstændighederne har det godt.

Næste punkt på listen over bekymringer er frygten for følgevirkninger af coronasmitten.

- Vi har set, hvilke konsekvenser det kan have for en sportsudøver, når man har været ramt af corona. Det vil vi meget gerne undgå, og derfor handler det naturligvis om at inddæmme smitten bedst muligt, men jeg er også med på, at det er meget svært lige nu, siger Niels Agesen.

Da han forleden skulle ringe til smitteopsporingen for at melde de to tilfælde i Mors-Thy-truppen, var der en ventetid på tre timer. I den periode nåede Niels Agesen at være nærkontakt i yderligere tre tilfælde til andre smittede, så han har selv oplevet, hvordan smittetrykket for alvor er ved at trykke samfundet.

- Jeg føler ellers, at jeg omgås så få folk som overhovedet muligt, men alligevel var jeg nærkontakt til fire forskellige tilfælde, da jeg kom igennem, og det viser meget godt, hvad jeg også er bekymret for i den nuværende situation. Jeg har fire børn, og det vil da være surt for familien, hvis en eller flere af os skal sidde isoleret på et værelse juleaften, siger Niels Agesen.

- Vi har naturligvis fokus på det sportslige aspekt, men det er svært ikke at frygte lidt for, om de forskellige mennesker kan holde jul med familierne. Så kan det godt være, at det er en meget kort julepause, vi har, når vi har kamp den 27. december, men juleaften vil være trist i corona-isolation, siger Niels Agesen.

Indtil videre ved han ikke, om der er flere smittede end de to, der satte hele lavinen i gang for MTH's vedkommende. Det må de kommende dage vise, og Niels Agesen er forberedt på lidt af hvert.

- Vores sundhedsstab har virkelig ageret professionelt i den her situation. Der har været styr på hele testproceduren, men vi ved jo endnu ikke, om vi slipper med de to kendte tilfælde, eller om vi får flere positive testsvar i de kommende dage, siger Niels Agesen.

Aflysningen af onsdagens kamp mod KIF Kolding er sportsligt set dårligt timet. Det er nemlig et formstærkt Mors-Thy-hold, der må melde corona-pas til kampen.

- Det ærgrer mig da sindssygt meget, at vi skal flytte den her kamp, for vi har virkelig fundet formen, og vi har ramt et godt flow i spillet, men vi er tilfredse med, at vi i den nuværende situation har mulighed for at udskyde kampen, siger Niels Agesen.

Hvorvidt Mors-Thys kamp den 27. december mod Skanderborg Aarhus kan afvikles som planlagt, er stadig et åbent spørgsmål.

- Efter planen møder vi ind den 25. til forberedelse frem mod den kamp, men det afhænger af, om vi får flere smittetilfælde, for så kan den kamp også være i fare, siger Niels Agesen.

Den sidste kamp inden EM-pausen den 30. december er mod Lemvig-Thyborøn, der lige nu har fem corona-tilfælde i truppen. Tre kampe er allerede aflyst i onsdagens runde, da GOG og TMS Ringsted også er coronaramte, og Aalborg Håndbolds modstander TTH Holstebro er ramt på trænersiden ifølge Dagbladet Holstebro Struer.