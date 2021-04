Mors-Thy-træner håber på godt nyt fra lazarettet

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold blev søndag overhalet indenom, da Skjern trodsede nordvestjydernes pauseføring og tilførte hjemmeholdet et nederlag i sæsonens sidste grundspil. Det betød, at de blåblusede får ét point med i kvalifikationsspillet frem for de to mulige ved en sejr over Skjern.

- Vi vidste på forhånd, at det var sandsynligt at få et ekstra point med. Så vi spillede for det, men det lykkedes ikke. Nu er præmissen, at vi har ét point, og det må vi kæmpe ud fra, siger cheftræner Jonas Wille.

Her sad en række markante spillere igen ude for Mors-Thy.

Kasper Lindgren havde anden og sidste karantænedag som følge af sit blå kort mod BSH, mens Emil Bergholt og Frederik Tilsted henholdsvis døjer med en brækket hånd og hjernerystelse. Derudover er den unge stregspiller Mikkel Damgaard også ude.

Det betyder reelt, at klubben kun har med én stregspiller at gøre med i form af Allan Toft Hansen.

- Vi er jo udfordret på tre positioner nu. Allan har haft mange gode kampe, men han skal også hvile lidt. Vi får forhåbentligt snart Tilsted tilbage, og så må vi vente og se med Emil, fortæller Wille.

- Med Tilsteds hjernerystelse skal han trappes stille og roligt op, tilføjer træneren.

Hverken stregspiller Emil Bergholt eller playmaker Frederik Tilsted er dog tilbage på træningsbanen. Det betyder blandt andet, at mandskabet meget vel må kigge i retning af den unge stregspiller David Brask, der har trænet med holdet én gang.

Til gengæld var Mads Hoxer med for fuld blus mod Skjern. Det blev dog et lille plaster på såret, da kollegaen på højre back, Jonas Gade, viste sig aldeles skarp med fem mål.

- Jonas er i god form, og jeg synes personligt, at han var kampens bedste spiller. Men vi ved, hvad Hoxer står for, så nu er vi dækket godt ind, siger Jonas Wille.