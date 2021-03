Mors-Thy-træner: Jeg er ikke på vej væk

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold tabte et skridt i jagten på en plads i slutspillet, da det fredag aften blev til et nederlag på 30-36 på udebane til GOG, men til gengæld kan nordvestjyderne glæde sig over, at holdets træner Jonas Wille ikke har i sinde at løbe af pladsen.

Ifølge den svenske avis Aftonbladet er Mors-Thys norske træner ellers på vej til at overtage trænersædet i IFK Kristianstad, men det har ikke noget på sig, bedyrer Jonas Wille selv.

- Det er bare et rygte, der er opstået i svenske medier, og så er det blevet spredt på sociale medier. Jeg fik tusinde sms’er i aftes, men det er bare et rygte, og jeg har ikke hørt noget fra Kristianstad, siger Jonas Wille

Jonas Wille har kontrakt med Mors-Thy til 2023, og han forventer derfor også at stå i spidsen for klubben i den kommende sæson.

- Ja, med mindre jeg bliver fyret, siger Jonas Wille.

Med nederlaget fredag i Gudme får nordmanden til gengæld svært ved at føre Mors-Thy i slutspillet i sin debutsæson. Mors-Thy har fire point op til Kolding på den slutspilsgivende ottendeplads. Jonas Willes tropper har kun tre kampe tilbage i grundspillet, mens Kolding har en kamp mere.

- Vi fokuserer ikke på slutspillet. Vi arbejder på at finde en selvtillid og et fundament for at være klar til det, der måtte komme. Om det er nedspil eller slutspil. Der kommer jo også et finalfour (i pokalturneringen, red.), vi skal være klar til, siger Jonas Wille, der håber, at han snart kan råde over den knæskadede højre back Mads Hoxer igen.

- Vi ved ikke præcist, hvornår han er tilbage, men det går fint i forhold til planen, så vi håber, at han kan spille en kamp, før grundspillet er forbi, siger Jonas Wille.