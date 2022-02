Mors-Thy-træner lykkedes med planen i kampen mod Skjern

I den nyrenoverede Thy Hallen formåede Niels Agesens tropper i det meste af kampen at følge hans plan, selvom der var rod i maskineriet i den anden halvdel af første halvleg.

- Vi havde fokuseret på, at vi i Skive blev begrænset af løftede backs, og vores plan var derfor at holde fart i vores angrebsspil, så Mads Hoxer og Erik Toft kunne komme til skud, hvilket Skjern gerne ville undgå, siger Niels Agesen efter sejren.

- Vi får en god start, men derefter lykkes det Skjern at få tempoet taget af os. Jeg manglede noget flow, og så forsvinder tempoet også, derfor skifter jeg ud med nogle folk, der kommer mere i fart, og vi får derefter fulgt med til pausen. Vi får snakket om det, og det ender med, at vi får dem krydset eller løbet af i anden halvleg. Så, mission accomplished.

Niels Agesen var desuden godt tilfreds med det defensive arbejde, og hvad Rasmus Henriksen lavede inde bag den defensiv murblok.

- Jeg synes, at vi seks mod seks defensivt står rigtig godt, og når forsvaret står så godt, så skal målmanden også levere, og det gjorde han udover det sædvanlige, så i dag må han godt få lidt ros, siger cheftræneren.

Med sejren mod Skjern onsdag aften bringer det Mors-Thy Håndbold på to sejre i træk og kun to point fra Lemvig i den eftertragtede top 8, men Niels Agesen maner til besindighed.

- Fra før sommerferien, der har alle drømt om, at det her skal lykkes med at komme i top 8, men vi skal stadig holde benene på jorden på trods af to sejre i træk. Der sker så meget omkring os, og alle slår alle, men vi skal se, om vi ikke kan følge op på det her, sluttede cheftræneren, der samtidig pointerede, at han så forbedringer fra weekendens sejr ude mod Skive.

Mors-Thy Håndbolds næste kamp er lørdag hjemme mod Bjerringbro-Silkeborg.