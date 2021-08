Mors-Thy-træner sejrede i første test trods hektisk opstart

HÅNDBOLD:Det er godt to uger siden, at Mors-Thy Håndbolds nye cheftræner, Niels Agesen, havde sit første træningspas med Mors-Thy-spillerne.

Tirsdag aften stod det så på den første kamp, da Mors-Thy havde taget turen til Skive, hvor oprykkerne til HTH Herreligaen - Skive fH - ventede i en træningskamp.

Kampen blev spillet over tre halvlege af samlet 80 minutter, hvor det var pokalvinderne fra Mors-Thy, som stensikkert løb med sejren med cifrene 40-30.

- Det var første træningskamp for begge hold, og det kunne man nok godt se. Vi fik alle mand i aktion, og det var det vigtigste, lyder det fra Niels Agesen, som har fået en hektisk opstart i Mors-Thy Håndbold.

Fire af spillerne blev kort inde i opstarten konstateret smittet med coronavirus, og det sendte hele truppen undtagen tre spillere i karantæne. Derfor har holdet kun være samlet til seks træningspas, og det kunne godt ses ifølge den nye træner.

- Det er klart, at vi ikke kan nå alle spillets faser igennem på seks dage. Så vi greb fat i et par ting fra værktøjskassen fra sidste sæson, samtidig med at vi fik prøvet lidt nye ting af.

- Vi har mange gode vurderingsspillere, så jeg vil gerne lægge mere tryk på i vores kontrafase. Desuden har vi et nyt forsvar, som skal spilles sammen, og der fik vi afprøvet lidt forskellige opstillinger, siger Niels Agesen, som var godt tilfreds med, hvordan forsvaret spillede sig op gennem kampen.

- I løbet af første halvleg fik vi indstillet vores forsvar, så vi i anden halvleg kunne løbe den kontra, som vi gerne vil. I vores etablerede angrebsspil kom vi til at spille for statisk og uden det tempo. Der har vi stadig masser at arbejde med.

Niels Agesen så masser af gode takter fra sine spillere, men i forhold til at præstere ud fra et kollektivt udgangspunkt, mangler der stadig en god portion træningspas.

Mors-Thy var uden Rasmus Bech, Bjarke Christensen og to af holdet nye spillere Andreas Nielsen samt Kristian Vukman. Sidstnævnte ventes ude hele sæsonen.