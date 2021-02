Mors-Thy-træner ser ikke lyst på slutspil: Det bliver svært at nå

HÅNDBOLD:Det har gennem hele sæsonen været Mors-Thy Håndbolds erklærede mål at blive en del af de otte bedste i grundspillet af HTH Ligaen. Det er det sådan set stadigvæk, men med torsdagens nederlag til Skanderborg ser det ualmindeligt svært ud at realisere den ambition.

Nordvestjyderne har fire point op til Kolding på den slutspilsgivende ottendeplads, mens Mors-Thy derudover skal overhale fire modstandere i tabellen. Holdets norske cheftræner, Jonas Wille, medgiver, at Mors-Thy skal finde noget ekstraordinært frem, hvis de skal lykkes med sin målsætning.

- Så længe vi har en matematisk mulighed, så går vi efter det. Det bliver selvfølgelig svært at nå slutspillet, og vi skal slet ikke tænke i de baner.

- Vi skal tilbage på sporet, finde vores niveau igen og ud at hente nogle sejre, lyder det fra Jonas Wille.

Nederlaget mod Skanderborg mindede på mange om kampen mod SønderjyskE i sidste uge. Mors-Thy førte mere end komfortabelt ved pausen, men smed det hele væk i starten af anden halvleg.

Skanderborg - Mors-Thy 27-24 (9-14) Stillinger undervejs: 2-3, 2-5, 3-8, 6-11, (9-14), 14-16, 19-18, 23-20, 24-23 Topscorer, Skanderborg: Hákun Teigum 7 Mål, Mors Thy: Bjarke Christensen 5, Allan Toft Hansen 4, Jonas Gade 4, Frederik Tilsted 3, Erik Toft 3, Lasse Pedersen 2, Mikkel Damgaard 1, Jens Dolberg 1, Rasmus Bech 1 Udvisninger: Skanderborg 5x2 minutter, Mors-Thy 3x2 minutter VIS MERE

- Det er svært at vide, hvad der sker. Det kan være noget mentalt, i og med at vi har prøvet det et par gange.

- Men jeg synes, at det var anderledes denne gang. Vi kollapsede mod SønderjyskE, men det gjorde vi ikke mod Skanderborg, siger han.

Nordmanden var irriteret over, at Mors-Thy-spillerne igen fik en koldstart efter pausen, men han hæfter sig ved, at spillerne trak sig op, som anden halvleg skred frem.

- Spillerne fightede sig tilbage i kampen, og det var rart at se. Vi havde alle chancer for at afgøre kampen til sidst og tage alle pointene, men det er som om, at alt går imod os for tiden. Det er noget, som vi skal arbejde med, siger den norske træner.