Mors-Thy-træner ser positivt på profilflugt

NYKØBING:Første træning i en ny håndboldsæson er altid lig med nye ansigter, men i Mors-Thy Håndbolds tilfælde var der for alvor dømt store skiftedag. Der var nemlig 10 nye ansigter med til sæsonens første træning.

Nye såvel som gamle Mors-Thy-spillere fik efter en tur i styrkelokalet lov til at blive sluppet fri på halgulvet, hvor man vanen tro varmede op med lidt fodbold. Vanen tro viste den opvarmning også, at hverken Thisted FC eller det lokale seriehold skal brokke sig over, at det er endt med, at Mors-Thy-spillerne er gået håndboldvejen.

Da det kom til at kaste med harpikskuglen, var der straks en helt anden intensitet at spore. Her kunne man passende bruge henvisningen til kvæg, der kom på græs. Her var entusiasmen helt i top. Skarpheden var som ventet lidt mere mangelfuld. Måske lige bortset fra keeper Rasmus Henriksen, der tog godt fra i målet, og det er vigtigt, for han bliver den ubetingede nøglespiller frem til VM-pausen i januar. Klubbens nyindkøbte keeper Svend Rughave er nemlig ude med en knæskade i efteråret.

- Jeg forventer først, at vi kommer til at se Svend i en turneringskamp på den anden side af slutrunde-pausen. Det kan godt være, at han er klar til at komme i kamp i januar, men det vil i så fald være nogle træningskampe under slutrunden, som vi her taler om, siger Niels Agesen, cheftræner i Mors-Thy Håndbold.

Cheftræner Niels Agesen har et stort stykke arbejde foran sig, men han elsker den type udfordring med at spille et nyt hold sammen. Foto: Bo Lehm

Dermed skal Mors-Thy krydse fingre for, at Rasmus Henriksen ikke kommer til skade. Han så som sagt skarp ud ved mandagens træningsstart, og det samme gjorde flere af de nye ansigter. Blandt andet var de to nyankomne spillere Mads Thymann og Nicolaj Spanggaard ikke sene til at vise, hvad de kan byde ind med.

Og bydes ind skal der fra de nye, der har store sko at fylde ud, da det er spillere som Erik Toft, Bjarke Christensen og Mads Hoxer, der er forsvundet i sommerpausen.

- Vi har ikke noget mod at holde ferie, men det er fantastisk at være tilbage. På papiret kan det godt ligne et svækket Mors-Thy, men set fra et trænerperspektiv er det spændende, når du skal spille et nyt hold sammen. Det er en spændende udfordring, siger Niels Agesen, der i modsætning til sine nye spillere har et år på bagen i Mors-Thy, og det er en vigtig pointe i den nuværende situation med mange nye nøglespillere.

- Det tror jeg er væsentligt. Sidste år valgte jeg at fortsætte vores spilkoncept og forsøgte at få det ind under huden. Nu har jeg mere mod på at skubbe lidt til tingene. Mine forudsætninger er bedre nu. Jeg havde en historielærer, der sagde: Hvis man skal være en del af fremtiden, så skal man være bekendt med fortiden, og derfor er mine forudsætninger bedre nu, siger Niels Agesen.

Spændende trup

- Jeg føler, at vi har sammensat en spændende trup, hvor vi har gode defensive kompetencer, og vi har et stort offensivt potentiale, siger Niels Agesen.

Med de mange nye spillere er der også bedre grobund for en større taktisk omvæltning. Det er en situation, som Niels Agesen har tænkt sig at omfavne og få det bedste ud af.

- Der var situationer i sidste sæson, hvor jeg var lidt stækket, fordi spillerne havde større viden om tingene, end jeg havde. Det skabte situationer, hvor jeg ikke følte mig specielt handlekraftig, men som jeg også har sagt til spillerne, så er jeg kun facilitator på deres evner. Det vigtigste er, at vi er et stort VI, der skal fungere, siger Niels Agesen.

Trods de mange nye ansigter og blandt andet også ny direktør i skikkelse af Sigurd Skovborg, så er der stadig ting, som er de samme i Mors-Thy Håndbold.

- Vi går efter nøjagtigt det samme som i sidste sæson. Final4 og slutspil. Hvis ikke vi stiller vores mål højt, så når vi det i hvert fald ikke. Vi ved udmærket godt, at det kan blive svært at nå de samme ting som i sidste sæson, men det er ikke nødvendigvis et succeskriterie, at vi skal i Final4 og i slutspillet, siger Niels Agesen.

Mors-Thy har hele ni træningskampe på programmet. Den første er mod Sydkoreas landshold, der gæster Mors i den kommende uge. Den kamp spilles onsdag den 27. juli klokken 10.

MTH første træning