Mors-Thy træner stopper - efter denne sæson

HÅNDBOLD: Søren Hansen forlader Mors-Thy Håndbold efter denne sæson.

Parterne er blevet enige om at melde skiftet ud allerede nu for at sikre ro i forbindelse med opstarten af den kommende sæson.

- Sørens kontrakt løber frem til 30. juni 2021 med mulighed for at komme ud af den før tid imod en kompensation. Det er trist at miste en god træner og et godt menneske, der passer ind i vores DNA i Mors-Thy Håndbold. Men det er også skønt, at Mors-Thy Håndbold kan være et godt springbræt for trænere og spillere i deres videre færd i håndboldverdenen. Det kan vi godt være stolte af i Mors-Thy Håndbold, siger sportschef Henrik Hedegaard.

Søren Hansen har været en god træner for Mors-Thy, der efterhånden er blevet en fast bestanddel af den bedste danske række.

- Vi har en vigtig sæson forude, og den får fuld skrue fra første kamp. Vi går efter en god placering således, at jeg kan aflevere et Mors-Thy i god gænge og spillende i landets bedste liga også til næste år, siger Søren Hansen.

Mors-Thy Håndbold spiller sæsonens første ligakamp den 29. august kl. 20.00 imod TTH Holstebro på udebane i Gråkjær Arena i Holstebro.