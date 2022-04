Mors-Thy-træner tror på overraskelsen i slutspillet

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold afrundede lørdag grundspillet i HTH Herreligaen med et nederlag til Nordsjælland Håndbold. Nordsjællænderne vandt nemlig med 28-27 i Hillerød, og dermed undgik hjemmeholdet direkte nedrykning fra ligaen.

Kampfakta Nordsjælland Håndbold - Mors-Thy Håndbold 28-27 Stilling undervejs: 4-4, 8-8, 12-12, 15-14 (pause), 20-18, 22-22, 25-22 Topscorer, Nordsjælland: Nichlas Hald, 8 mål Mål, Mors-Thy: Bjarke Christensen 5, Mads Hoxer 5, Sander Øverjordet 4, Lasse Pedersen 4, Erik Toft 4, Andreas Nielsen 3, Axel Franzén 2 Udvisninger: Nordsjælland 1, Mors-Thy 2 Tilskuere: 1477 VIS MERE

Til gengæld havde nordvestjyderne ikke meget at spille for. De var nemlig sikret deltagelse i slutspillet inden sidste grundspilskamp. Derfor irriterer det alligevel cheftræner Niels Agesen, at holdet manglede de sidste procenter.

- De havde alt at kæmpe for, og vi havde ikke ret meget at spille for. Men derfor var det alligevel ikke godt nok, lyder det fra ham.

- Vi kom til en del gode chancer, men vi manglede den sidste skarphed, og så manglede vi også bund i vores defensiv. Der skulle nogle flere procent til for at toppe, og det irriterer mig, at man kører til Nordsjælland for ikke at præstere optimalt, siger cheftræneren.

Nu kan han og mandskabet kigge frem imod slutspillet, hvor Aalborg Håndbold, Skjern og Fredericia venter. De fire hold kæmper om to pladser i semifinalerne, og det er ikke en urealistisk præstation af Mors-Thy, vurderer Agesen.

- Al statistik og historie fortæller, at det er svært at gøre det, når man kommer ind i slutspillet uden nogen point. Men vi har vundet to gange over Fredericia og er bedre indbyrdes mod Skjern. Så der er grund til at tro på en overraskelse, siger Niels Agesen.

Mors-Thy Håndbold starter fra baghjul med Fredericia. Begge hold lægger nemlig ud med uden point, mens Skjern har et enkelt med over fra grundspillet. Vestjyderne ligner dermed holdet at jagte.

- Skjern har et mandskab med masser af slutspilserfaring, og det har vi på ingen måde. Det må vi udligne med en masse gåpåmod og vilje. Så skal vi nok få en chance for at kæmpe om en semifinale, lyder det fra ham.