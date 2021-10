Mors-Thy-træner: Ved Final4 kan alt lade sig gøre

HÅNDBOLD:Med en 34-28-sejr over Fredericia HK sikrede Mors-Thy Håndbold sig tirsdag aften en billet til pokalturneringens Final4-stævne i Jyske Bank Boxen i Herning.

Dermed har Mors-Thy stadig mulighed for at forsvare den pokaltitel, man hentede samme sted i sidste sæson.

- Sidste sæsons flotte resultat viste jo, at alt kan lade sig gøre i den weekend. Det var en fantastisk oplevelse for klubben, og forhåbentlig bliver det med endnu flere mennesker på lægterne denne gang.

- Vi har også nogle skadede spillere, som forhåbentlig kan komme tilbage og blive en del af den oplevelse, siger Mors-Thy-træner Niels Agesen, der først kom til klubben før denne sæson og derfor ikke var en del af sidste sæsons triumf.

Final4 spilles først til marts næste år, så for Niels Agesen fyldte det også mest, at Mors-Thy havde leveret en disciplineret og koncentreret indsats i Fredericia.

- Det var vores anden kamp i træk med samme hold, og det er jo ikke sket mange gange i denne sæson. Især i første halvleg spillede vi meget disciplineret med meget få tekniske fejl, og vi spillede os til mange chancer. Efter lidt problemer i starten fik vi også rettet forsvaret til og fik mange redninger.

- Efter 10-12 minutter af anden halvleg kom vi til at tage for meget tempo ud af kampen, og vi spillede for tæt på forsvaret. Det blev for hakkende, og det skal vi hjem og kigge på, for havde Erik Toft ikke åbnet rigtig godt op udefra, kunne vi være løbet ind i problemer, og det havde været totalt unødvendigt, siger Niels Agesen.

Mors-Thy Håndbold skal allerede igen på lørdag på besøg i Fredericia. Denne gang til en opgave i HTH Herreligaen.