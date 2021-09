Mors-Thy-træner: Vi skal være glade for, at nederlaget ikke blev større

HÅNDBOLD:Mors-Thys træner Niels Agesen var en skuffet mand, da han skulle gøre status efter den første af hele tre kampe på en uge mod GOG. Tirsdagens kamp var den første af to kampe, hvor de to klubber dyster om en plads i European Leagues gruppespil. Den vandt GOG 30-24.

- Som kampen udviklede sig, skal vi være glade for, at vi kun tabte med seks mål. Det er langt fra et tåleligt resultat, så skulle vi have tabt med tre-fire. Hvis det skulle have været okay, skulle vi have spillet uafgjort eller vundet, siger Niels Agesen.

- Vi skal jo allerede matche dem igen på lørdag, men undskyld mig: Jeg er pisse træt af, at det er de samme ting, vi står og snakker om igen. Vi brændte nogle store chancer og spillede ellers fint. Vi lavede også kaste-gribe-fejl, hvor vores afleveringer ligger lavt. Der var også en række forcerede afslutninger, hvor bolden blev reddet, og så scorede GOG. Det er der bare ikke råd til, siger Niels Agesen.

Hans indtryk bliver underbygget af Thorbjørn Bergeruds redningsstatistik, der bød på 11 redninger.

Nu venter der en ligakamp lørdag mod GOG, inden de to hold tørner sammen for tredje gang på en uge næste tirsdag. De to kommende kampe har begge Mors-Thy i værtsrollen.

- Med det her udgangspunkt er det irriterende, at vi har tre kampe i træk mod GOG. Det er der ikke noget spændende i. Vi begræder, at vi ikke har fået lov til at komme ud at rejse som hold, men derfor skal vi stadig forbedre os. Der er tre-fire punkter, vi skal forbedre os på, og hvis vi gør det, så kan vi matche GOG, siger Niels Agesen.

GOG-træner også utilfreds

Hvor det ligner en tæt på umulig opgave for Mors-Thy er der omvendt gode chancer for et GOG-avancement. Her var træner Nicolej Krickau dog heller ikke tilfreds.

- Havde du spurgt mig på forhånd, ville jeg være tilfreds med 30-24. Det er jo en lav udebanescore, og jeg er overbevist om, vi kan lave 25 deroppe, så det er jo et ekstra mål. Men vi er på mange måder ikke tilfreds med vores præstation i anden halvleg.

- Hvis det for alvor kommer til at blæse i Nykøbing på tirsdag, så kan de måske hente det. Det er inden for en afstand, hvor de kan sidde hjem i bussen og sige, at de måske kan hente os, siger GOG-træneren.

- Hvis vi var sluppet afsted med en sejr på otte, så havde jeg været tilfreds, siger Nicolej Krickau, der påpeger, at Mors-Thy gemte lidt tricks til de næste kampe.

- Jeg noterede mig, at de ikke spillede ret meget syv mod seks, så det har de i hvert fald gemt til de kommende kampe. Det er vi opmærksomme på, siger Nicolej Krickau.