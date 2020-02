Mors-Thy uddelte pokalprygl i Vesthimmerland

HÅNDBOLD:Selvom de var storfavoritter, så tog Mors-Thy på ingen måde let op opgaven, da håndboldligamandskabet mandag aften var på pokalbesøg i Aalestrup.

De foldede sig helt ud og lavede 22 mål i begge halvlege, så det lokale 3. divisionshold måtte se sig slået med hele 44-19 i 5. runde af mændenes Santander Cup.

- Vi gik ind med respekt for opgaven og sørgede for at lukke kampen allerede efter de første 20 minutter. Derefter var det bare at slappe af og nyde, at der var 40 minutter tilbage, hvor vi kunne spille hele uden pres, siger Mors-Thy-målmand Søren Pedersen.

Han glæder sig over, at der var spilletid til unge talenter som Marcus Midtgaard og Nicolai Andersen, der kom ind og snuste til holdet. Og målmanden noterede sig også med tilfredshed, at Mors-Thy ikke slækkede på gassen i anden halvleg.

- Der var også en fed kulisse i en fyldt hal i Aalestrup Idrætscenter, så det var en fin oplevelse for alle, fastslår Søren Pedersen, der delte spilletiden i målet med Nicklas Graugaard.