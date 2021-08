Mors-Thy vandt generalprøve, men må klare sig uden holdets største profil i den første del af sæsonen

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold vandt torsdag aften med 31-25 over nyfusionerede Skanderborg-Aarhus Håndbold i den sidste testkamp, inden det på onsdag går løs med Super Cuppen mod Aalborg Håndbold, og det var endda i en svækket udgave.

Stortalentet Mads Hoxer, der efter sæsonen skifter til Aalborg Håndbold, var ikke med i opgøret på grund af en skade, der også vil holde ham af ude de første små to måneder af sæsonen.

- Det er selvfølgelig en streg i regningen, men vi har heldigvis fra dag et haft fokus på også at finde andre løsninger, så ikke alt skulle ligge på Hoxer. Det får vi mulighed for at arbejde endnu mere med nu. Selvfølgelig er jeg træt af, at han er ude, men jeg fokuserer på de spillere, vi har på banen, og så er der andre, der har fokus på Hoxer, mens han er skadet, siger Mors-Thy-træner Niels Agesen.

På skadeslisten har Mors-Thy også stregspilleren Andreas Nielsen og bagspilleren Kristian Vukman, men torsdagens generalprøve var opløftende efter en hakkende opstart, hvor Mors-Thy blandt andet blev ramt af en række positive coronatests.

- Det var en fin generalprøve. Vi har måttet ændre nogle ting på grund af skader og corona, og vi er jo reelt to uger bagefter. Det var en god træningskamp, og jeg glæder mig især over vores evne til at få tingene justeret til det bedre, som kampen skred frem, siger Niels Agesen, der dog stadig er i tvivl om, hvor Mors-Thy står inden onsdagens dyst mod Aalborg Håndbold.

- Jeg er nok stadig for grøn her til at vurdere, hvor vi står i forhold til de andre hold, men jeg har overtaget et godt fundament. Jeg har også lænet mig meget op ad Lars Krarup (assistenttræner, red.), ligesom jeg har fået en god overlevering fra Jonas Wille (tidligere cheftræner, red.). Jeg håber, at vi kan køre videre på nogle af tingene fra sidste sæson, så det ikke bliver en helt ny start.

- Derfor bliver jeg også nødt til at sige, at det gode, som vi har nu, kommer ligeså meget fra spillerne, som det er noget, jeg har bragt ind, siger Niels Agesen.