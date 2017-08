Mors-Thy vandt jubilæumskamp

HÅNDBOLD: Mors-Thy Håndbold markerede i aftes sit 10 års-jubilæum med en træningskamp mod TTH Holstebro.

Matchen endte 24-23 til værterne i en velbesøgt Sparekassen Thy Arena efter 15-12 ved pausen.

Kampen bar præg af, at det er tidligt på sæsonen. Manglende træfsikkerhed i både afleveringer og afslutninger var kendetegnende for begge hold. MTH-træner Søren Hansen tog dog en del med fra opgøret.

- Forhåbentlig sidder der nogle drenge derinde, der alle sammen glæder sig over at have været på banen og bidrage, sagde Søren Hansen, der glædede sig over, at den nye norske venstreback Erik T. Toft fik vist skudstyrke, mens den unge keeper Ronnie Nicolaisen stod en god kamp.

Erik T. Toft blev Mors-Thy-topscorer med fem fuldtræffere.