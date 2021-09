Mors-Thy vandt næsten slaget men tabte krigen klart mod sydfynsk håndboldhær

HÅNDBOLD:Alle tilskuere i hallen stod op, da der med et halvt minut tilbage af opgøret mellem Mors-Thy og GOG var mulighed for, at hjemmeholdet kunne bringe sig foran med 28-27. Det endte i stedet med en kendelse for passivt spil. Dermed endte tirsdagens kamp mellem Mors-Thy og GOG uafgjort 27-27.

Det var tredje kamp på blot otte dage mellem de to hold. Denne gang lød Mors-Thys opgave på at indhente GOG's føring fra det første opgør i European League-kvalifikationen. Her havde GOG vundet 30-24.

Der blev aldrig for alvor spænding om det samlede udfald, da GOG gennem alle 60 minutter virkede til at være i fuld kontrol med begivenhedernes gang, men særligt mod kampens slutning rakte hjemmeholdet ud efter sejren på dagen.

Rasmus Henriksen viste gode takter i Mors-Thy-målet, men generelt havde GOG alt for let ved at sætte spillet op, så det blev til gode afslutningsmuligheder. Blandt andet gjorde stregspillerne Oscar Bergendahl og Lukas Jørgensen ondt på hjemmeholdets forsvar.

Morten Olsen stopfodrede sine medspillere med gode indspil, hvilket oftest udmøntede sig i scoringer eller straffekast.

Bagud 7-11 efter 20 minutter, kunne man frygte for Mors-Thys skæbne i den resterende del af kampen, men stik mod spillets hidtidige udvikling mønstrede hjemmeholdet et flot comeback, da man fik bragt sig på 13-13, inden GOG atter strammede grebet om kampen og sikrede sig en pauseføring.

Mors-Thy Håndbold - GOG 27-27 Stillinger undervejs: 2-2, 2-5, 7-11, 13-13, (14-16) 16-17, 19-19, 21-23, 23-23, 25-26, 27-26 Målscorere for Mors-Thy: Erik Toft 10, Tim Sørensen 6, Sander Øverjordet 4, Bjarke Christensen 3, Andreas Nielsen 2, Lasse Pedersen 1, Emil Hansson 1 mål. Målscorere for GOG: Lukas Jørgensen 7, Morten Olsen 4, Jerry Tollbring 4, Kasper Kildelund 3, Emil Madsen 3, Simon Pytlick 2, Emil La Cour 2, Oscar Bergendahl 1 mål, Emil Lærke 1 mål. Udvisninger: Mors-Thy 2x2 minutter, GOG 4x2 minutter Dermed går GOG videre til gruppespillet i European League med en samlet score på 57-51

Mors-Thy Håndbolds hjemmebane har i de seneste mange år haft et fremragende ry i håndbold-Danmark, hvor ingen har været i tvivl om, at det er svært at være udehold på Mors eller i Thisted. Trykket mod dommerparret og modstanderen er dog oplevet større, end det var tilfældet tirsdag aften. Fremmødet var heller ikke prangende, men måske havde de lokale fans og sponsorer lugtet lunten i forhold til det forventede exit.

Nok var kampen tæt ved indgangen til de sidste 30 minutter, men GOG-træner Nicolej Krickau følte sig ikke presset. Mathias Gidsel fik sig en tiltrængt aften i tilskuerens rolle, og Viktor Hallgrimsson tog over i målet for Thorbjørn Bergerud.

Det skal dog ikke tage noget fra et godt kæmpende hjemmehold, som blev ved med at bide fra sig. Der blev ikke skruet ned for ambitionsniveauet eller energiudladningen, blot fordi det samlede avancement nu virkede udenfor rækkevidde.

Nøjagtigt som i lørdagens kamp mellem de to hold udspillede sig også et tæt parløb på måltavlen i tirsdagens tredje akt, men denne gang var forskellen, at GOG havde en buffer på seks mål.

Et par tvivlsomme dommerkendelser og flere fine redninger fra Rasmus Henriksen fik for alvor tændt op under hjemmepublikummet, der nu var kommet op i decibeltal, der gjorde en forskel til fordel for Mors-Thy.

En storspillende Erik Toft var den offensive garant for mål. Godt hjulpet på vej af et nu medlevende publikum var Mors-Thy tæt på at tage sejren i den sidste af de tre kampe på stribe mod GOG, men om ikke andet kan man glæde sig over et godt rygstød til de kommende kampe for Niels Agesens mandskab.