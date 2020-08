Mors-Thy vandt stort i pokalen: - Jeg takker spillerne for at give mig en god start

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold havde lørdag ingen problemer med at spille sig videre til kvartfinalen i pokalturneringen, Santander Cup.

På udebane blev sidste sæsons liganedrykkere fra Nordsjælland slået med klare 26-35 efter en Mors-Thy-føring på 17-12 ved pausen.

- Først og fremmest er jeg lettet. Som ny træner havde det ikke været en god følelse at skulle køre hjem fra den første kamp efter at være blevet slået ud af et 1. divisionshold. Jeg takker spillerne for at have givet mig en god start, siger Mors-Thy-træner Jonas Wille, der har overtaget cheftræneransvaret fra Søren Hansen.

Den norske træner havde ikke mange fingre at sætte på indsatsen i Hillerød.

- Det var en meget god holdpræstation. Vi førte allerede med 10 mål efter 35-40 minutter og var fuldstændig i kontrol. Det var bedre end forventet, så det er jeg selvfølgelig ganske tilfreds med, siger Jonas Wille.

Nordsjælland - Mors-Thy 26-35 (12-17) Stillinger undervejs: 5-7, 8-10, 12-17 (pausestilling), 16-26, 19-28, 23-33 Topscorer, Nordsjælland: Jeppe Månson Cieslak 5 Mål, Mors-Thy: Mads Hoxer 8, Bjarke Christensen 6, Jacob Hessellund 4, Jonas Gade 3, Sander Øverjordet 2, Frederik Tilsted 2, Lasse Pedersen 2, Jens Dolberg Plougstrup 2, Erik Thorsteinsen Toft 2, Emil Bergholt 2, Tim Sørensen 2 Udvisninger: Nordsjælland 1x2 minutter, Mors-Thy 3x2 minutter Tilskuere: 350 VIS MERE

Mors-Thy har i forhold til sidste sæson sagt farvel til en af holdets største profiler i form af svenske Marcus Dahlin, men savnet var ikke mærkbart mod Nordsjælland, hvor unge Mads Hoxer scorede otte mål fra højre back.

- Mads var fantastisk. Han delte vel spilletiden med Jonas Gade på højre back, og de gjorde det rigtig godt begge to, men Mads var nok en af banens allerbedste, og han dækkede også rigtig godt op.

- I dag har jeg dog lyst til at bruge klichéen om, at det var en rigtig god holdpræstation, for det var det, det var, siger Jonas Wille.

Sejren betyder, at Mors-Thy Håndbold blot er en enkelt sejr fra deltagelse i den sportsligt og økonomisk attraktive Final4 i pokalturneringen.

- Det er en god og spændende bonus, og nu hvor vi kun er en enkelt sejr fra, skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at komme i Final4, siger Jonas Wille.

Inden da gælder det dog i næste uge premieren i Primo Tours Ligaen, hvor TMS Ringsted kommer på besøg.

- Vi var skarpe i dag, men efter mange år i det her game har jeg lært, at det ikke nødvendigvis betyder, at man er god næste gang, men nu har vi vist, at vi har niveauet, siger Jonas Wille.