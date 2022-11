Mors-Thy var oppe mod overmagten

NYKØBING MORS: Mors-Thy Håndbold skulle hjemme mod Bjerringbro-Silkeborg forsøge at følge op på den flotte midtugepræstation mod Ribe-Esbjerg, der havde kastet en tiltrængt sejr af sig.

Det var et fuldt fokuseret BSH-hold, der løb på banen i Sparekassen Thy Arena i Nykøbing Mors. Inden Bette Balkan for alvor nåede at få varmet trommestikkerne op, havde gæsterne bragt sig på 4-0.

I kampens indledning var det drenge mod mænd. BSH's overlegne fysik gjorde midtjydernes forsvar til en levende mur, som hjemmeholdet havde mere end svært ved at nedbryde.

Keeper Rasmus Henriksen gjorde ellers sit i Mors-Thy-målet, men holdkammeraterne leverede ikke på samme niveau, og det betød, at BSH hele tiden var et skridt eller to foran i de første 20 minutter.

Nicolaj Spanggaard fik stille og roligt åbnet op udefra, men det rakte som en skrædder i helvede for MTH. De unge drenge Mads Svane og Viktor Norlyk betalte lidt lærepenge undervejs, da skidt og kanel blev blandet sammen, mens Mads Thymann aldrig fandt sit normale niveau.

Alligevel bed hjemmeholdet godt fra sig. Mod første halvlegs slutning lignede man et hold, der havde fået gang i fødderne rent defensivt, og offensivt var der skudt hul på talentfulde Mikkel Løvkvist.

Nu er det bare sådan, at BSH råder over to klassespillere på alle positioner, og i pausen blev Johan Sjöstrand bedt om at gøre sig klar. Den tidligere svenske landsholdskeeper fik en fremragende indledning på anden halvleg. Han nappede fire af de første seks forsøg. Blandt andet to straffekast. Sammenholdt med stor skarphed i den modsatte ende fra midtjyderne var kampen mere eller mindre afgjort kort inde i anden halvleg.

Mors-Thy-spillerne og trænerstaben fortjener dog stor anerkendelse for, at de aldrig gav op eller meldte sig ud af kampen. Tværtimod. Der var tænding på til sidste sekund, og med syv-otte minutter tilbage af opgøret fik man færden af et sent comeback.

Et par syv mod seks-angreb gav gevinst, og forsvaret stod nu upåklageligt, så Rasmus Henriksen tog fra i målet. Problemet var bare, at den manglende skarphed stadig var blind passager hos Mors-Thy.

Derfor blev comebacket afblæst, inden det for alvor havde taget form. Med nederlaget er Mors-Thy fortsat noteret for otte point. Med otte point ned til HC Midtjylland på sidstepladsen er nedrykning ikke et tema, og med seks point op til slutspilspladserne er det heller ikke for alvor et tema lige nu, men Mors-Thy har et yderst talentfuldt hold, der kan udvikle sig eksplosivt, hvis flere af talenterne fortsætter den nuværende udvikling.