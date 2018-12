Mors-Thy verfer topklubber væk og sikrer sig stregterrier

HÅNDBOLD: Allerede som 17-årig fik Emil Bergholt ligadebut i Skjern. Dengang primært som ung, energisk forsvarsterrier, der med sit direkte og kontante spil imponerede mange. Siden gik turen over TM Tønder i Sønderjylland og nu altså til Mors-Thy.

Under tirsdagens pokalkamp mod Aalborg Håndbold iklædte morsingboerne nemlig Bergholt den blå trøje på halgulvet og præsenterede stregspilleren på en to-årig aftale.

– Mors-Thy Håndbold har nogle gode værdier, som jeg kan identificere mig med: Hårdt arbejde, ydmyghed og alle kender hinanden - meget á la det jeg er vant fra Skjern og Tønder. Uden at træde på TM Tønder ser jeg det som et sportsligt step op, og som en mulighed for at udvikle mig endnu mere, end jeg har gjort de seneste sæsoner. Mit mål er at blive så god som muligt, og så se hvor det fører mig hen, siger Emil Bergholt om det kommende skifte i en pressemeddelelse.

Hos den sportslige ledelse i Mors-Thy er man stolte over, at det er lykkedes at sikre sig en spiller med Bergholts talent, lyder det videre i pressemeddelelsen. Der har været kamp om stregtalentet.

- Vi er stolte over, at Emil har valgt Mors-Thy Håndbold fremfor flere andre klubber, heriblandt også topklubber. Emil er et stort stregtalent, som træner og spiller med stor ærgerrighed og seriøsitet, og vi får en spiller med et stort potentiale, som giver sig 100 procent hver gang, en vaskeægte fighter med en den rette indstilling, som kommer til at bidrage til holdet på alle måder, siger sportschef Henrik Hedegaard og tilføjer, at 21-årige Bergholt passer godt ind i klubbens setup og kultur.