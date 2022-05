Mors-Thy-vikar fik opfyldt sin drøm i vigtig slutspilssejr

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbolds hjemmepublikum har i denne sæson været vant til at se Rasmus Henriksen brillere i målet, men da nordvestjyderne søndag aften hentede den første slutspilssejr ved at besejre Fredericia HK med 39-32, entrerede Henriksen kun halgulvet kort før startfløjt for at blive hyldet som årets talent i Mors-Thy Håndbold.

Da spillet blev sat i gang så Rasmus Henriksen skadet til fra tilskuerpladserne, og det samme gjorde den anden halvdel af det normale målmandspar, Rasmus Bech, hvorfor startpladsen var overladt til Viktor Tofthøj Warrer, der normalt spiller på klubbens andethold i 2. division.

- Jeg har vidst hele ugen, at jeg skulle være med på holdkortet til kampen, men det var først en time før kampstart, at jeg fik at vide, at jeg skulle starte inde. Det gav lidt ekstra kriller i maven, men det er jo sådan en chance, man drømmer om og træner for at få, så det var fedt, siger Viktor Tofthøj Warrer.

Den 20-årige målmand gjorde også særdeles positivt opmærksom på sig selv i første halvleg, hvor han undervejs havde en redningsprocent på imponerende 50.

- Jeg havde et rigtig godt forsvar foran mig, og vi fik Fredericia bragt i de afslutningspositioner, som vi gerne ville. Alt gik egentlig, som vi havde planlagt det på forhånd, og jeg er selvfølgelig også rigtig glad for, at jeg selv kom ind og leverede, siger Viktor Tofthøj Warrer.

Der blev længere mellem redningerne i anden halvleg, og til sidst blev han derfor også afløst af 18-årige Simon Meinby Lundorf.

- Det var sgu flot, hvad Viktor leverede i første halvleg. Han har trænet med os og har også fået lidt spilletid i en pokalkamp, men i dag blev han jo kastet for løverne. Første halvleg var fremragende, mens han i anden halvleg blev ramt lidt af, at Fredericia spillede syv mod seks.

- Han blev lidt for ivrig i nogle situationer og gav lidt for meget rum, men det var en superfin præstation, og det var kun godt, at kampen forløb sådan, at vi også kunne give Lundorf lidt spilletid til sidst. Det er måske de to målmænd, der skal stå for os i resten af sæsonen, siger Mors-Thy-træner Niels Agesen, der ikke havde regnet med, at han skulle undvære begge sine foretrukne målmænd.

- Jeg vidste godt, at Henriksen var ude, for han har problemer med foden, og vi kan ikke rigtigt finde ud af, hvad der driller. Bech har haft lidt problemer med lysken, og det har nu også sat sig i ryggen, men jeg troede ikke, at det var så alvorligt, så jeg havde regnet med, at han kunne spille. Det var først i dag (søndag, red.), da fysioterapeuten fik ham op på briksen, at vi fandt ud af, at det kunne han ikke, siger Niels Agesen.

Rasmus Henriksen (th.) blev før kampen kåret til årets talent i Mors-Thy Håndbold, men en fodskade holdt ham fra at deltage i opgøret mod Fredericia. Foto: Lars Pauli

Han forventer, at status er den samme, når det på søndag gælder en hjemmekamp mod Skjern.

- Jeg vil selvfølgelig gerne have, at mindst en af dem bliver klar, men jeg tror ikke på det, siger Mors-Thy-træneren.

Dermed er der måske udsigt til mere spilletid til Viktor Tofthøj Warrer, der samtidig er i gang med sine sidste uger som Mors-Thy-spiller. Til sommer går turen til Norge og Follo HK.

- Jeg har været i Mors-Thy i knapt tre år nu, og hver dag har jeg gået og håbet på at få chancen. Jeg er glad for, at jeg nåede det, og at jeg fik vist, at jeg kan være med. Er der bud efter mig igen mod Skjern, er jeg 110 procent klar til det, siger Viktor Tofthøj Warrer, der måtte se sig forbigået, da Mors-Thy Håndbold skulle sammensætte næste sæsons målmandspar.

Svend Rughave blev i stedet udpeget som afløseren for Rasmus Bech, der drager til SønderjyskE.

- Jeg havde selvfølgelig drømt om, at det skulle være mig, men nogle gange må man tage de muligheder, der kommer og få det bedste ud af dem, og jeg er godt tilfreds med, at jeg skal til Norge.

- Jeg håber at få mere seniorerfaring og ansvar deroppe ved at blive den ledende målmand. Jeg skal udvikle mig håndboldmæssigt og blive en mere stabil målmand, og så kan jeg forhåbentlig komme retur til Mors-Thy, hvis der er bud efter mig, siger Viktor Tofthøj Warrer.