Mors-Thy vil have endnu et tophold ned med nakken: - Det kunne være sjovt at få håneretten

HÅNDBOLD:Med søndagens udesejr over Skjern Håndbold fortsatte Mors-Thy Håndbold en bemærkelsesværdig tendens.

Sejren var den anden af ligeså mange mulige over de vestjyske medaljeaspiranter, og i løbet af sæsonen er det også blevet til sejre over Primo Tours Ligaens nummer et og to, Aalborg Håndbold og TTH Holstebro.

Onsdag aften får Mors-Thy så muligheden for at få endnu et af de traditionelle tophold ned med nakken, når Bjerringbro-Silkeborg kommer på besøg i Nykøbing.

- Det kunne være rigtig sjovt at slå dem og få håneretten. Nu har vi tabt to gange til dem i denne sæson, så det kunne være rart at give igen, siger bagspilleren Jens Dolberg Plougstrup.

Han har nemlig særligt meget på spil mod netop Bjerringbro-Silkeborg, hvorfra han er udlejet til Mors-Thy.

- Jeg vil selvfølgelig gerne vise dem, at jeg har udviklet mig det sidste halve år og vise, at de skal satse på mig en dag. Det kan jeg dog ikke gøre alene, for det kræver en god holdindsats, hvis vi skal levere en god præstation, siger Jens Dolberg Plougstrup.

Det bliver dog heller ikke foreløbigt, at bagspilleren, der er fætter til fodboldlandsholdsspilleren Kasper Dolberg, kommer til at optræde i Bjerringbro-Silkeborg-trøjen igen. I januar blev lejeaftalen med Mors-Thy forlænget, så den nu løber indtil udgangen af næste sæson.

- Jeg er faldet godt til, og jeg udvikler mig også mere og mere som spiller. Det er gået godt, og det er jo også grunden til, at jeg gerne ville blive et år mere. Derudover synes jeg, at der er gang i et spændende projekt her, og det har man også set med de store resultater, vi har lavet, siger Jens Dolberg Plougstrup.

Og rækken af store resultater kan altså måske forlænges mod Bjerringbro-Silkeborg.

- Vi er slet ikke favoritter, når man kigger på tabellen og de kampe, vi har spillet mod dem i denne sæson. Vi er klare underdogs, men vi vil jagte overraskelsen, og vi har så absolut muligheder, siger Jens Dolberg Plougstrup.