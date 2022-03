Mors-Thy vil lege med de store: - Nogle gange får man på hatten

Santander Cuppens Final4-stævne blev aldrig den samme store succes for Mors-Thy, som de havde sidste år, da de vandt turneringen. De havde ellers set frem til endnu engang at drille de store danske håndboldklubber.

- Vi vidste jo godt, at vi kom ind til det her som underdogs, og sådan er det, når man stikker næsen frem, gerne vil lege med de store og gøre sig forhåbninger om, at det er en mulighed at vinde. Det kan ikke nødvendigvis lade sig gøre hver eneste gang, og så får man lidt på hatten, lyder det fra cheftræner for Mors-Thy Niels Agesen.

Lørdag tabte Mors-Thy klart til favoritterne fra Aalborg Håndbold, imens det søndag blev til et mere snert nederlag til Bjerringbro-Silkeborg på 25-27, men Mors-Thy var i store dele af kampen et stykke efter modstanderne.

- Vi fik ikke det flow, og jeg synes heller ikke, at vi var gode til at lukke af defensivt, selvom vi trods alt ikke lukkede så mange mål ind. Vi tillader for mange af deres mål på de samme ting, og det er ellers noget, vi været skarpere på tidligere.

-Jeg synes ikke, at vi spillede, som vi gerne ville. Vi manglede tempo, og det kan godt være, at vi var trætte osv., men vi fik ikke de dueller, vi har været gode til at skabe i sæsonen, fortsætter Niels Agesen.

Mads Hoxer Hangaard scorede 11 gange og forsøgte nærmest egenhændigt at holde Mors-Thy inde i søndagens kamp om tredjepladsen mod Bjerringbro-Silkeborg. Foto: Bente Poder

I løbet af kampen søndag var det tydeligt, at Niels Agesen var frustreret og irriteret, og det skyldes både spillere, dommere og måske egen præstation.

Dømte dommerne for mange små frikast mod jer?

- Det må jeg hellere lade være med at kommentere på, men hvis selv du kan se det, er der nok noget om det. Jeg var frustreret over den linje, der blev lagt, men det var ikke årsagen til, at vi tabte. De sidste 10 minutter viste vi, at vi i de første 50 minutter ikke var der, hvor vi skulle være, og det gik noget af min frustration vist også på.

- Kollektivet skabte for lidt til, at de individuelle ting kunne komme i spil. Hoxer tog sagen i egen hånd i perioder, og H (Rasmus Henriksen, red.) havde nogle fine redninger, men vi fik ikke brugt vores stregspillere, og kollektivt må jeg også kigge indad.

- Samtidig er det klart, at det gør ondt, når der er en blå mur nede i hjørnet, der har brugt en hel weekend på at bakke os op, og at vi ikke kan give dem noget at gå hjem på, lyder det ærgrende fra Niels Agesen.

Kampfakta Mors-Thy Håndbold - Bjerringbro-Silkeborg 25-27 (12-14) Stillinger undervejs: 3-3, 8-8, 10-10, 11-13, (12-14) 12-16, 13-19, 16-19, 19-21, 19-23, 22-23 Målscorere for Mors-Thy: Mads Hoxer 11, Bjarke Christensen 6, Erik Toft 3, Axel Franzen 1, Marcus Midtgaard 1, Tim Sørensen 1, Lasse Pedersen 1, Andreas Nielsen 1 mål. Topscorere for BSH: Alexander Lynggaard 7, Nikolaj Øris 6 mål. Udvisninger: Mors-Thy 3, BSH 2 VIS MERE

Weekenden til Final4-stævnet gik ikke, som nordvestjyderne håbede, men de har stadig et grundspil, der skal færdigspilles i HTH Herreligaen, hvor de har gode muligheder for at spille sig i slutspillet.

- Det vigtige er nu at finde ud hoved og hale i, hvad spillernes oplevelse omkring vores spil er efter Final4. Vi skal bruge tid på at snakke om, hvorvidt vi skal lave noget om.

- Vi vil jo rigtig gerne i det her slutspil, og vi havde også inden sæsonen sagt, at det var det, vi drømte om. Dermed ikke sagt, at det er entydigt en dårlig sæson, hvis vi ikke kommer i slutspillet. Vi har spillet os i Final4 ved at slå to hold, der ligger over os i ligaen, og vi har stadig muligheden for at komme i slutspillet.

- Hvis vi kommer i slutspillet, er min tanke mere om, hvad vi har at gøre der. Vi skal kunne være med omkring nogle ting, men det led lidt et knæk søndag, fordi jeg ikke syntes, at vi var tilstede.

- Vi har i foråret bevist, at vi har noget at gøre i slutspillet med de hold, vi har slået. Vi har vist, at vi godt kan begå os, men mere vil have mere, og hvis vi ikke har den indstilling, laver vi noget forkert, slutter Mors-Thy-chefen Niels Agesen.

Mors-Thy Håndbolds næstsidste opgave i HTH Herreligaens grundspil er lørdag 2. april, hvor hjemme tager imod Fredericia.