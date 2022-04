Mors-Thy vil spille sig i slutspillet foran egne fans: - Det har de fortjent

HÅNDBOLD:Efter fire sæsoner uden for det fine selskab kan Mors-Thy Håndbold lørdag eftermiddag igen sikre sig en plads i slutspillet.

Efter at Skjern Håndbold fredag besejrede Mors-Thys nærmeste forfølger fra Lemvig-Thyborøn, er et point i hjemmekampen mod Fredericia HK nok.

- Det kunne være rigtig fint at sikre slutspilspladsen på hjemmebane. Det synes jeg, at vores publikum fortjener, lyder det fra Mors-Thy-træner Niels Agesen.

Glipper det mod Fredericia, har Mors-Thy en chance mere for at få fat i slutspilsbilletten, når holdet i sidste runde gæster Nordsjælland Håndbold.

- Jeg bruger så lidt tid som muligt på at kigge på tabellen, for vi skal fokusere på os selv. Jeg kan dog høre på spillerne, at situationen i ligaen fylder meget. Det er ikke så meget vores egen situation, men mere det store nedrykningsslagsmål. Der er en stolthed og en glæde over, at vi ikke er en del af det, siger Niels Agesen med henvisning til, at etablerede ligaklubber som TTH Holstebro, KIF Kolding og SønderjyskE alle er i fare for at rykke ned.

Mors-Thy-træneren forventer en svær opgave mod Fredericia HK. Sæsonens to første indbyrdes møder er endt med en sejr til hver i henholdsvis pokalturneringen og i ligaen.

- Jeg synes, at Fredericia er et rigtig stærkt hold, og det er fuldt fortjent, at de allerede har sikret sig slutspilspladsen. Det er et hold med mange dygtige individualister, siger Niels Agesen.

Der er kampstart i Thisted klokken 16.10.