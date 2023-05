Mors-Thy vinder tæt opgør

Der skulle lodder og trisser til, før Mors-Thy Håndbold onsdag aften for tredje kamp i træk vandt i herrernes håndboldliga.

Hjemme var SønderjyskE på besøg, og de gav Niels Agesens tropper kamp til stregen.

Da de 60 minutter på haluret var gået, adskilte kun et enkelt mål de to hold med stillingen 29-28.

Rasmus Henriksen i Mors-Thy-målet blev helten, da han til absolut sidst i kampen pillede en afslutning fra gæsternes Nikolaj Svalastog, der kunne have bragt balance i regnskabet.

Før det var hjemmeholdet ellers gået i stå med scoringen ved stillingen 29-25, så SønderjyskE var altså tæt på at fuldbyrde et flot comeback.

At der skulle være brug for et comeback tydede starten af kampen ikke på. Her fulgtes de to hold jævnt ad, og det var kun kort før pausen, at hjemmeholdet kunne bringe sig foran med tre mål.

Efter pausen fortsatte den lige forestilling, og det samme gjorde gæsternes Andreas Langs scoringsrate. Med fem mål i første halvleg og seks i anden blev han topscorer i opgøret. I målet gjorde Rasmus Henriksen sig også i særdeleshed bemærket med 18 redninger.

For hjemmeholdet lavede Marcus Midtgaard otte mål, mens Mads Thymann fik nettet til at blafre syv gange.

Med sejren er nordjyderne fortsat i spidsen af nedrykningsgrippen med syv point.

Næste opgør for Mors-Thy er allerede søndag, når Nordsjælland kommer på besøg.