Mors-Thys babyhold kom ned på jorden i ligapremieren

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold formåede ikke at følge op på den flotte pokalsejr over TTH Holstebro fra tidligere på ugen, da nordvestjyderne fredag aften tog hul på den nye sæson i håndboldligaen (HTH Ligaen).

Ribe-Esbjerg vandt på hjemmebane 30-27 i et opgør, hvor Niels Agesens purunge tropper kæmpede med effektiviteten. Kampen var dog tæt til det sidste, men når det spidsede til, var hjemmeholdet bedst til at holde hovedet koldt.

- Vi brændte simpelthen for mange chancer. Jeg talte 18 afbrændere, og ni af dem var altså kæmpestore, og man skal altså score, når man er alene inde over stregen, konstaterer MTH-træneren.

Ribe-Esbjerg - Mors-Thy 30-27 Håndbold, HTH Ligaen, mænd

Stillinger undervejs: 5-3, 10-5, 13-7, (17-14), 17-17, 18-20, 24-22, 26-25

Mål, Ribe-Esbjerg: Marcus Dahlin 5, Jonas Larholm 5, William Aar 4, Elvar Asgeirsson 3, Simon Birkefeldt 3, Magnus Haubro 3, Mathias Jørgensen 3, Andreas Søgaard 3, Sune Iversen 1

Mål, Mors-Thy: Mads Thymann 7, Lasse Pedersen 5, Magnus Norlyk 5, Victor Norlyk 4, Marcus Midtgaard 3, Frederik Bjerre 2, Marcus Norrbrink 1

Udvisninger: Ribe-Esbjerg 4, Mors-Thy 2 VIS MERE

Opgøret i Ribe Fritidscenter startede også ganske jævnbyrdigt, og de to hold byttede mål med nyerhvervelsen Mads Thymann som den toneangivende hos nordvestjyderne. Efter 10 minutters spil førte hjemmeholdet med knebne 6-5.

Siden fulgte en kort men dyr periode for Mors-Thy med udvisning, tekniske fejl og stolpeskud, og konsekvensen var, at Ribe-Esbjerg midt i første halvleg pludselig var foran 10-5. Efter afbrændere fra Mads Thymann og Frederik Bjerre udbyggede hjemmeholdet siden føringen til 14-8.

Stod ikke godt nok

- Vi stod ikke godt nok defensivt og manglede redninger i første halvleg. Det gjorde, at vi kom bagud og skulle ligge og jagte. Det koster altså kræfter, påpeger Niels Agesen.

De sidste 10 minutter frem mod pausen begyndte fejlene dog også at snige sig ind hos Ribe-Esbjerg, så Mors-Thy alligevel fik lidt positivt at snakke om i omklædningsrummet. Lasse Pedersen og Marcus Midtgaard scorede halvlegens sidste to mål og sørgede for, at hjemmeholdets forspring blev halveret til 17-14.

Marcus Midtgaard scorede tre gange på seks forsøg, og netop den lave effektivitet blev afgørende i en tæt kamp mod Ribe-Esbjerg. Arkivfoto: Bo Lehm

Anden halvleg startede også som sød musik for Mors-Thy. Rasmus Henriksen diskede op med et par flotte redninger, mens en teknisk fejl og en udvisning også hjalp gæsterne på vej tilbage i kampen.

Magnus Norlyk udlignede til 17-17 blot to minutter inde i halvlegen, og kort efter kunne Marcus Midtgaard sågar bringe Mors-Thy foran 18-17 efter den femte ubesvarede scoring på stribe.

Slap taget igen

Mors-Thy kom også foran 20-18, men så lavede de et par store afbrændere og to tekniske fejl, og efter 10 minutters spil af anden halvleg var Ribe-Esbjerg tilbage i førersædet.

- Vi spillede meget skarpt i den periode, men vi havde åbenbart ikke kræfterne til at holde fast, siger cheftræner Niels Agesen.

En fejlaflevering fra Marcus Norrbrink og et skud forbi fra Andreas Nielsen blev straffet yderligere af Ribe-Esbjerg til føring 24-22.

Siden stod begge hold nærmest i kø for at lave tekniske fejl og afbrændere, så der med 10 minutter tilbage af opgøret blot stod 24-23 til Ribe-Esbjerg. Vestjyderne øgede til 26-24 med fem minutter igen, og det fik Niels Agesen til at tage en timeout for Mors-Thy.

Marcus Midtgaard reducerede med tre minutter igen hjemmeholdets føring til 26-25, men straks efter øgede William Aar til 27-25, inden Magnus Haubro udnyttede en afbrænder til at score til 28-25 med halvandet minut tilbage. Der forsvandt det sidste håb om point til til Mors-Thy.

- Vi ramte ikke det samme niveau som i mandags i Holstebro, og selvom Ribe-Esbjerg spillede fint, skal vi kigge på selv.

- Der var mange fine præstationer, men vi fik ikke helt nok fra vores højre side. Lasse Pedersen brændte mere end vanligt, og vores højre backs fik ikke sat noget ind, siger Niels Agesen.