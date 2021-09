Mors-Thys europæiske drøm fik et GOG i nødden

HÅNDBOLD:Mors-Thys ambition om at avancere til gruppespillet i European League led umiddelbart et knæk i den første af to kampe mod GOG, da fynboerne sikrede sig et godt udgangspunkt med en 30-24-sejr over et bravt kæmpende Mors-Thy-hold.

Mors-Thy Håndbolds drøm om en eventyrlig færd ud i Europas håndboldlandskab fik allerede ved lodtrækningen hårde betingelser. Hvis man i håndboldmæssig forstand havde drømt om sydens sol, palmer og en grisefest, så måtte Mors-Thy-lejren sande, at det endte med at blive en tur til en tur til skønne men ikke særligt eksotiske Sydfyn, hvor man fik lov til at være med til Danmarks hyggeligste halbal.

Hyggen var dog til at overse for de forsvarende pokalmestre, der kort sagt havde fået Europa Cup-håndboldens svar på en afbuds rejse med indbygget madforgiftning til Tyrkiet. Det var på alle måder den værst tænkelige lodtrækning.

GOG kom som ventet ud og forsøgte at sætte tempo i kampen, men Mors-Thy lod sig ikke uden videre ryste af. Flere gange flirtede GOG med en fem-måls-føring, men hver gang formåede Mors-Thy at holde snor i de fynske favoritter.

En række tekniske fejl fra begge mandskaber bidrog til at indtryk af første halvleg som en kende uforløst. Mens de lokale håndboldbørn løb rundt på halgulvet og hyggede sig i pausen, var der med garanti grundlag for et par rettelser fra begge træneres side.

GOG - Mors-Thy Håndbold 30-24 (16-12) Målscorere for GOG: Jerry Tollbring 11, Mathias Gidsel 6, Oscar Bergendahl 5, Morten Olsen 4, Simon Pytlick 3, Emil Lærke 3, Lukas Jørgensen 1, Kasper Kildelund 1, Målscorere for Mors-Thy: Lasse Pedersen 6, Emil Hansson 4, Erik Toft 4, Karl Franzen 2, Johan Nilsson 2, Andreas Nielsen 2, Tim Sørensen 2, Kasper Lindgren 1, Sander Øverjordet 1 Stillinger undervejs: 3-1, 6-4, 8-5, 12-8, 14-11, 20-15, 25-18, 27-21, Udvisninger: GOG , Mors-Thy 1 Tilskuere: 1.531 VIS MERE

De sidste 30 minutter kom indledningsvis til at stå i målmændenes tegn. Op til denne sæson har GOG langt om længe fået en målmand, der matcher resten af holdets niveau i form af Thorbjørn Bergerud. Den norske klassekeeper fik taget på Mors-Thy-spillerne, der havde mere end almindeligt svært ved at få bolden forbi ham.

Rasmus Bech gjorde også god fyldest i Mors-Thy-målet, så de første fem minutter efter pausen forløb uden scoringer fra de to hold. Siden kom der lidt hul igennem til netmaskerne, men der var stadig for rigeligt med tekniske fejl med i ligningen. Derfor blev det aldrig den helt store håndboldoplevelse.

GOG fik som første hold fundet lidt stabilitet i angrebsspillet, og det betød, at den sydfynske talentfabrik stille og roligt løb fra Mors-Thy på måltavlen.

Som kampen nærmede sig sin afslutning, blev det i højere grad et spørgsmål om at holde håbet om avancement til gruppespillet i live for Mors-Thy. Med et par reduceringer mod kampens slutning fik man mindsket den fynske sejr til 30-24.

Til tonerne af den svenske udgave af: "Sejren er vor", blev GOG-sejren klappet taktfast i hus, og der venter en kæmpe udfordring for Mors-Thy, når Niels Agesens tropper skal forsøge at vende udviklingen i returopgøret på Mors. Den kamp spilles næste tirsdag, men inden da skal de to hold også mødes i ligaen. Den kamp spilles også på Mors men på lørdag.