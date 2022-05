Mors-Thys sæson sluttede i Aalborg: Sådan skal korthuset genopbygges

HÅNDBOLD:Med nederlaget søndag eftermiddag på 34-38 til Aalborg Håndbold har Mors-Thy Håndbold udspillet deres muligheder i HTH Herreligaens slutspil, og nederlaget ærgrer nordvestjyderne, selvom de kan glæde sig over en historisk sæson.

- Jeg synes, at det var en sjov kamp at spille, men den blev spillet lidt på deres præmisser. Vi fik lavet nogle dumme fejl i angrebet, som de bare straffede med det samme, og vi fik svært ved at hente deres forspring, siger Mors-Thys højre fløj Lasse Pedersen.

- Det er ærgerligt lige nu, for vi havde virkelig drømt om at kunne vinde heroppe, og så lægge det ekstra pres på Skjern, men når vi ser tilbage på sæsonen, skal vi være ovenud tilfreds med, hvad vi har leveret.

- Det har været en historisk god sæson med Final4-deltagelse og slutspil, så vi kan godt være tilfredse, tilføjer Lasse Pedersen.

Lasse Pedersen har her godt fat i René Antonsen, og han ser frem mod en spændende sæson med mange nye holdkammerater, når næste sæson starter. Foto: Kim Dahl Hansen

Hans cheftræner Niels Agesen giver sin højre fløj ret i, at det har været en historisk sæson, selvom han aldrig er helt tilfreds.

- Vi har både været i Final4 og i slutspillet, vi har spillet Super Cup, og vi har sågar også spillet Europa Cup, selvom det godt nok kun var på Sydfyn. Men jeg er nok der, hvor jeg aldrig bliver helt tilfreds, siger cheftræneren, der ærgrer sig over, at han manglede fem spillere i Aalborg.

Sander Øverjordet var taget til Norge af personlige årsager, og den anden norske landsholdsspiller, Erik Toft, var at finde på bænken i hele første halvleg mod Aalborg, fordi han ikke var på toppen. Agesen var dog nødt til at bringe ham i spil til anden halvleg.

Aalborg Håndbold - Mors-Thy 38-34 Håndbold, HTH Liga, slutspil

Stillinger undervejs: 1-2, 6-4, 10-7, 14-11, 18-14, (21-15), 26-18, 31-23, 34-29, 36-32

Mål, Aalborg: Christian Termansen 8, Buster Juul 7, Nikolaj Læsø 6, Felix Claar 4, Jesper Nielsen 4, Aron Palmarsson 2, Johan Samuelsson 2, Marinus Munk 1, Kristian Bjørnsen 1, René Antonsen 1, Victor Kløve 1, Benjamin Jakobsen 1

Mål, Mors-Thy: Mads Hoxer 7, Lasse Pedersen 6, Bjarke Christensen 5, Andreas Nielsen 4, Emil Hansson 4, Erik Toft 3, Kristian Vukman 2, Victor Norlyk 2, Axel Franzen 1

Udvisninger: Aalborg 1, Mors-Thy 0

Tilskuere: 4057 i Sparekassen Danmark Arena VIS MERE

Flere af de spillere, der har været med til at give Mors-Thy en historisk sæson, forlader klubben, når den sidste kamp er spillet søndag 22. maj mod Fredericia.

Det er store profiler som Sander Øverjordet, Erik Toft, Bjarke Christensen og Mads Hoxer , der forlader skuden.

- Det bliver spændende. Nu har vi prøvet det et par gange før med stor udskiftning, men vi skal arbejde stenhårdt i opstarten, og så skal det nok blive godt. Jeg er ikke nervøs, men jeg forventer dog lidt, at der kommer nogle udsving. Vi skal lige lære hinanden at kende, så det vil være unaturligt andet, siger Lasse Pedersen om den kommende sæson.

- Der er ni nye mand, der træder ind 1. juli, og det betyder jo, at vi skal bygge op forfra - eller i hvert fald forsøge at få de dem indlemmet og integreret i det, der har fungeret . Men det er nogle andre kompetencer, for der er ikke en Hoxer, Øverjordet, Toft eller Bjarke, der kommer, siger cheftræner Niels Agesen.

- Jeg tror på, at kontinuitet er vejen til succes, uanset om man er i toppen af hierarkiet eller bunden. Jeg havde gerne set, at der var den kontinuitet, men som træner ser jeg det også som en spændende udfordring, tilføjer han.

Målet er dog klart for fløjspilleren Lasse Pedersen, når han træder i håndboldskoene igen 1. juli med sine mange nye holdkammerater.

- Det er klart at komme i slutspillet igen, og vi har også klart muligheden for at komme i Final4 igen i næste sæson. Det skal vi gå efter - alt andet vil være uambitiøst, fastslår Mors-Thy-spilleren.