Mors-Thy siger farvel til back

NYKØBING:Den lokale blomsterhandler kan se frem til kronede dage, hvis Mors-Thy Håndbold uddeler blomster til alle de spillere, der stopper i klubben efter denne sæson og samtidig byder de nye ansigter velkommen med en buket, når næste sæson går i gang.

Der bliver nemlig tale om en ret stor udskiftning i MTH-truppen, hvor flere navne allerede har annonceret klubskifter eller karrierestop efter den igangværende sæson.

Seneste navn på den liste er unge Oscar von Oettingen.

- For mig handler det om at etablere sig i seniorverdenen. Det kræver regelmæssig og konstant spilletid og det er mulighederne ikke så gode for her, og derfor har jeg valgt at prøve noget andet. Min tid i Mors-Thy Håndbold har været lærerig.

- Det har været et godt sted at flytte til og et godt sted at træne og spille seniorhåndbold og fantastisk for mig at opleve støtten fra klubben, mine trænere men også fra hele området, hvor man virkelig brænder for håndbold. Det har også været et plus, at jeg fra dag ét gennem klubben blev tilknyttet en dejlig familie, som har været et perfekt match og en god relation udenfor håndbolden, lyder det fra Oscar von Oettingen i en pressemeddelelse.

- Oscar har været uheldig i sin tid her - hver gang det så ud til, at det var hans tid til at tage en større rolle, har forskellige skader stået i vejen for, at han er slået igennem. I forhold til Oscars videre udvikling kan vi ikke garantere ham den spilletid, der skal til for at han kan flytte sig, så vi har gensidigt fundet ud af, at det mest optimale er, at Oscar kommer et sted hen, hvor han kan få den spilletid, der er nødvendig for at indfri det helt tydelige håndboldpotentiale han har, siger Niels Agesen.

Oscar von Oettingen slutter sig dermed til Tim Sørensen, Andreas Nielsen, Axel Franzén Lasse Vuust og Frederik Bjerre, der alle stopper i klubben efter denne sæson. Til gengæld kommer der spillere som Henrik Toft, Freder og Henrik Tilsted samt Kasper Didriksen den modsatte vej.