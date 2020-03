Mors Thys sportschef: Uvisheden er det værste

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold er som alle andre danske sportsklubber lukket helt ned i øjeblikket, og fremtiden for den resterende del af Primo Tours Ligaen er uvis.

Hvis sæsonen ikke bliver færdigspillet, er det op mod en kvart million i entréindtægter, der kan forsvinde fra MTH-budgettet. Omvendt vil der dog også være færre udgifter for klubben, så sportschef Henrik Hedegaard vil ikke male fanden på væggen.

- Jeg tror ikke, vi kommer derhen, hvor vores arbejdsplads bliver truet på eksistensen. Vi er nok ikke så afhængige af løssalgsbilleter, som andre er, men alt det med tal er ret uoverskueligt i øjeblikket. Vi aner jo ikke, hvornår vi kommer til at spille igen.

Graden af lønkompensation, som håndboldklubberne kan se frem til fra regeringens kulturpulje, er indtil videre en af mange ubekendte i ligningen.

Det har lange udsigter igen at se Mors-Thy Håndbold i aktion. Arkivfoto: Bente Poder

- Og når vi engang kan vende tilbage til hverdagen, ved vi heller ikke, hvor hårdt vores sponsorer er ramt. Det er i hvert fald ikke utænkeligt, at vi kommer til at operere med et lavere budget for næste sæson. Men groft sagt kan vi ikke gøre andet end at sætte os ned og vente. Alle er for længst sendt hjem, og det er op til spillerne selv at forsøge at holde sig lidt i gang, fortæller Henrik Hedegaard.

Sponsoraftaler og kontraktforhandlinger er også sat på standby, og uvisheden er næsten det værste for sportschefen.

- Havde vi bare en dato - om det så betød, at vi skulle være lukket ned i to måneder - så var det hele lidt lettere at forholde sig til. Men vi ved jo ikke en dyt.

Alternative scenarier - så som et afkortet slutspil - har endnu ikke været bragt i spil, og det kan også blive et svært kompromis for Divisionsforeningen at lande.

- Der er nok lige før, der vil være lige så mange holdninger, som der er klubber. Men min fornemmelse er dog stadig, at man går benhårdt efter en eller anden form for sportslig afgørelse, selvom det bliver svært. Når først der bliver givet grønt lys igen, skal spillerne jo nok bruge minimum 14 dage, før de vil være klar til at spille kampe igen, vurderer Henrik Hedegaard.