Mors-Thys sprællemand plukkede Fredericia fra hinanden

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold kom torsdag tilbage på sporet med en klar sejr over Fredericia HK, hvor målvogter Rasmus Henriksen havde en imponerende dag på halgulvet. Han sluttede således med en redningsprocent på 43.

Nordvestjyderne kom fra to grimme ligaopgør mod henholdsvis Skanderborg-Aarhus og SønderjyskE, som havde givet cheftræner Niels Agesen meget at arbejde med. Derudover var det et decimeret og skadesramt mandskab, der tog imod Fredericia.

Mors-Thy - Fredericia HK 37-24 Håndbold, HTH Herreligaen Stillinger undervejs: 6-1, 12-3, 15-4, 18-8 (pause), 21-13, 25-16, 32-19, 36-23 Mål, Mors-Thy: Mads Thymann 5, Nicolaj Spanggaard 5, Frederik Bjerre 5, Lasse Pedersen 4, Kristian Vukman 4, Rasmus Henriksen 2, Malthe Bull 2, Marcus Norrbrink 2, Marcus Midtgaard 2, Axel Franzén 2, Tim Sørensen 2, Rasmus Houmøller 1, Magnus Norlyk 1 Topscorer, Fredericia: Reiner Taboada, 5 mål Udvisninger: Mors-Thy 1 ,Fredericia 4 Tilskuertal: 1149 VIS MERE

De foregående kampes store udfordringer virkede dog til at være forsvundet i landskampspausen. Mors-Thy kom nemlig ud i højeste gear og kørte gæsterne over fra første minut.

Mens hjemmeholdet lykkedes med næsten samtlige aktioner, formåede Fredericia ikke at komme til markante skud gennem de første ti minutter. Det resulterede i et rent tag-selv-bord for MTH-profilen Rasmus Henriksen - både med fodparader og dobbeltredninger.

Han stod således med en redningsprocent på 100, indtil Nikolaj Nielsen kom til et rent skud fra stregen, som den brandvarme keeper måtte give fortabt på. Her stod der 6-1 til nordvestjyderne med knap 11 minutter på uret. Men de blåblusede så sig ikke tilbage, selvom Fredericia fik hul på bylden.

Mors-Thy vandt nemlig duel på duel og fik hurtigt afviklet angrebene med succes, mens sprællemanden Rasmus Henriksen fortsatte med at afværge ethvert forkølet skud. Selvom hans to målmandskolleger var ude til aftenens kamp, kunne cheftræner Niels Agesen altså ubekymret betragte sin målvogter, hvis alternativ var U19-keeperen Casper Würtz på bænken.

Gennem første halvleg fik Mors-Thy fordelt den offensive indsats, så den tidligere danske landstræner, Gudmundur Gudmundsson, sled med at lukke ned for hjemmeholdet. Særligt fløjene i form af Frederik Bjerre og Lasse Pedersen formåede at strække Fredericias forsvar.

Det var stærkt medvirkende til, at Mors-Thy gik til pause med en timålsføring ved 18-8.

I anden halvleg prøvede hjemmeholdet at tage lidt mere tempo ud af kampen med nogle tålmodige angreb. Fredericia lykkedes nemlig med flere kontraangreb, da duellerne i højere grad faldt over til gæsternes side.

Skarpheden holdt tålmodige Mors-Thy dog på, og således blev føringen aldrig helt truet. Halvvejs inde i anden halvleg begyndte Rasmus Henriksen igen at plukke Fredericia fra hinanden og sendte endda et par bolde i mål, inden Casper Würtz fik chancen mellem stængerne.

Den markante føring gav plads til, at flere af Mors-Thy Håndbolds unge spillere fik tid på halgulvet. Der var således masser interessante indblik i fremtidens potentielle profiler i den blå trøje, da det nordvestjyske ligahold igen kom på rette spor.

