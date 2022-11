Mors-Thys unge mandskab drillede Aalborgs verdensstjerner

HÅNDBOLD:For første og måske eneste gang i denne sæson oplevede Aalborg Håndbold at møde op til en udekamp, hvor Mikkel Hansen ikke var det helt store trækplaster i det, der efterhånden kan sammenlignes med et omrejsende håndboldcirkus.

I Thisted var det den tidligere Mors-Thy-profil Mads Hoxer, der var hovednavnet på plakaten. Den hjemvendte søn blev da også fremhævet, da halspeakeren skulle reklamere for efterkamps-autografskrivningen.

Aalborg kom fra en midtugekamp mod Kiel. I det hele taget venter der Stefan Madsens tropper et tætpakket program, så det var en kærkommen udvikling, at gæsterne relativt hurtigt trak fra på måltavlen.

Det gav mulighed for at rotere. Kristian Bjørnsen, Jesper Nielsen og Felix Claar fik lov til at begynde kampen på bænken hos Aalborg. I den anden lejr bragte Niels Agesen, hvad han kunne. Der blev ikke sparet noget, men det helt store nummer udeblev i de første 20 minutter af opgøret.

Mors-Thy havde det svært i den første halvdel af første halvleg. Her kværnede Aalborg-maskinen på i vanlig stil. Uden på nogen måde at spillede sig ud orkestrerede Palmarsson og Hansen et angrebsspil, der stille og roligt distancerede Aalborg fra Mors-Thy. Havde der været tale om et cirkusnummer, var det mest af alt et søløve-show. Man vidste godt, hvad næste træk ville være, men alligevel var det ganske imponerende.

Hos hjemmeholdet var der længere mellem de store numre. Unge Mads Svane byggede videre på sine flotte takter fra den seneste kamp mod Lemvig/Thyborøn, mens Frederik Bjerre var flyvende fra venstrefløjen. Det var dog ikke nok til at følge med Aalborg Håndbold, der efter 20 minutter havde sagt farvel og tak til værterne, der haltede efter ved stillingen 7-13. På det tidspunkt var der reel fare for, at Mors-Thy ville blive forvandlet til pauseklovn, men det ville sprechsttallmeister Niels Agesen ikke være med til.

En timeout til hjemmeholdet rettede op på situationen for værterne. Da de to hold gik til pausen var det et Mors-Thy -hold med mod på håndboldtilværelsen. Nede med 11-14 var kampen på ingen måde tabt.

Håbet om noget, der tenderede det helt store tryllenummer fik for alvor næring i begyndelsen af anden halvleg, da Mors-Thy med to hurtige scoringer for alvor skabte spænding i opgøret. Nu var spørgsmålet, om Aalborgs højtbesungne artister kunne finde melodien og trække fra igen.

Nu bød Rasmus Henriksen også for alvor ind med redninger, men det glansnummer ville Simon Gade ikke tilbage for. Der kom også redninger fra hans side. Samlet set betød det, at det blev en meget medrivende forestilling, hvor der var langt mere spænding, end det ellers forventningsfulde publikum havde budgetteret med.

Da den helt store finale skulle sættes ind, var der dog lige fem pund mere kvalitet i Aalborg Håndbolds spil, og det betød, at den helt tætte afslutning, som der var lagt op til blev taget af bordet. Det ændrer dog ikke ved det faktum, at begge hold ganske givet vil være tilfredse. Dels fik Aalborg Håndbold de to point, som man kom til Thisted efter, mens Mors-Thy Håndbold-spillerne vil gå hjem med en fornemmelse af, at man havde ydet verdensstjernerne flot modstand.