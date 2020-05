Morten Juuls derbyhåb lyste op

TRAV:Fredag eftermiddag snurrede hjulene igen på Racing Arena Aalborg og gjorde det med et velbesat 10-løbs stort program.

Dagens sportslige højdepunkt stod Skive-træner Morten Juul for med den 4-årige vallak Express A P.

Parret var hurtigst fra start og kom tidligt til føring.

Lokale Anders Pedersen var dog offensivt indstillet med Spicy Shot og lagde et gevaldigt tryk i løbet midtvejs på den 2.640 meter lange distance.

Morten Juul ville dog ikke give spidsen fra sig og fortsatte med taktstokken i hånden. Flere konkurrenter forsøgte angreb ind på opløbet, men alt prellede af på en stærk Express A P som kunne vinde med kræfter i behold i fine 1.16,4/2.640 meter autostart i et ikke ubetydeligt blæsevejr.

- Han var gået frem med det løb i kroppen senest, og præstationen i dag var jo bare super. Jeg har et håb om han skal begå sig i de store årgangsløb senere på sæsonen, og efter dagens indsats så føler jeg, at vi har noget at have det håb i. Nu går han mod en start hjemme i Skive på “Musketerdagen” og så tager vi den derfra, forklarede en veltilpas træner og kusk Morten Juul efter sejren.