Morten Olsen skal tages som Gidsel

HÅNDBOLD:Hvordan følger man op på et episk og på alle måder historisk resultat, som det Aalborg Håndbold præsterede ved at kvalificere sig til Final 4 i Champions League i sin seneste kamp mod Flensburg-Handewitt?

Det er meget simpelt, hvis man spørger keeper Simon Gade op til den første af potentielt tre DM-semifinaler mod GOG.

- Vi skal udnytte det selvtillidsboost, som vi har fået ud af vores succes i Flensburg, og så skal vi glæde os over, at det kun er store kampe, vi har tilbage i den her sæson. Det er udelukkende kampe, hvor vi har noget stort på spil, påpeger den dygtige Aalborg-målmand.

Med stort mener Simon Gade således Final 4 i Champions League og den danske pokalturnering samt ikke mindst muligheden for at vinde det tredje danske mesterskab på stribe, hvilket vil være en præstation i sig selv. Spørgsmålet, der trænger sig på hos mange, er imidlertid om Aalborg-spillerne kan omstille sig fra Champions League-eventyret til den hjemmelige scene.

- Det er slet ikke noget problem. Vi har vist i denne sæson, at vi er gode til at håndtere flere turneringer på samme tid. Vi har endvidere bevist, at vi har et ekstra gear, når det virkelig gælder, og det her er jo kampe, hvor det virkelig gælder. Det bør derfor ikke være så forbandet svært at være klar til en DM-semifinale, siger Simon Gade.

Parolen er derfor meget enkel, når det gælder om at få has på GOG.

- Vi ved, at det er folk som Morten Olsen og Mathias Gidsel, vi skal have lukket ned for, så de ikke kan komme til at diktere kampen. I den forbindelse er der mange ting, som vi kan tage med fra kampen i Flensburg til kampen mod GOG, men der er også ting hos GOG, hvor vi kan forvente at blive udfordret i højere grad, end vi gjorde mod Flensburg, mener Simon Gade.

Han peger blandt andet på GOG’s anden bølgefase, som et element i spillet, hvor Aalborg skal tage sig i agt.

- Vi ved, at GOG vil presse tempoet helt vildt i den fase af spillet, og her skal vi virkelig løbe hurtigt hjem, så vi kan tage imod dem. De må ikke få for mange mål på den måde. Hvis vi kan modstå den del, kan vi bedre bringe vores stærke fysik ind i forsvaret, siger Simon Gade.

Aalborg har tidligere på sæsonen vundet over GOG på fynboernes hjemmebane. Det er derfor en gentagelse af den oplevelse, man i store træk er på jagt efter i pinseduellen mellem de to mesterskabsfavoritter.

- Der er helt sikkert nogle ting, som vi kan tage med fra den kamp, hvor vi spillede virkelig godt. Vi skal så lægge ind i ligningen, at de har fået Emil Lærke tilbage fra skade, og det er da en klar forstærkning, men vi er også helt oppe i gear, så det bliver en fed kamp, siger Simon Gade.

Der er kampstart klokken 16.00, og kampen kan ses på TV2.