Morten vandt 100 Miles i sikker stil: Morsingbo og aalborgenser i top tre

MORS:Randrusianske Morten Thye tog det, der nok må betegnes som en stensikker sejr i 100 Miles 2022.

Tidligt på ruten lagde den rutinerede løber sig i fronten af feltet, og med stort overskud forsvarede han sin position kilometer efter kilometer.

Lige så sikker var eksilmorsingboen Jacob Justesens andenplads i en rum tid. Det så ud til at blive tæt, da Morten Thye ved 120 km.-mærket gik lidt ned i kadence, og Jacob Justesen så ud til at kunne lukke hullet mellem de to.

Desværre for det lokale håb blev han ramt af en gevaldig omgang mavepine, der resulterede i, at han måtte træde af på naturens vegne helt op til 30 gange på de sidste 20 km.

Dermed var sejren sikker, og Morten Thye kunne løbe i mål i tiden 14:41:02. Den dygtige randrusianer har samtidig brudt den norske stime, der har præget sejrsskamlen de seneste år. Dog må vi konstatere, at det heller ikke i år lykkedes at slå ungareren Attila Vozárs rekordtid fra 2009 på 13:28:16.

Heppefesten i Karby leverede en stor oplevelse for løberne, da de med 110 km. i benene blev mødt af jublen og bifald. Foto: Henrik Bo

Jacob Justesen kom i mål en time efter Morten Thye, i tiden 15:43:41, og tre kvarter senere tog aalborgenseren Rene Jørgensen tredjepladsen i tiden 16:27:29.

I lang tid så det ud til, at Per Christiansen fra Silkeborg skulle kæmpe med om placeringer, da han lagde ud på andenpladsen og siden formåede at forsvare sin tredjeplads i mange kilometer, men det endte med, at han måtte udgå.

Og han var ikke den eneste, fortæller formand for løbeklubben Pinen og Plagen Jann Søndergaard:

- Vi har mange, der er udgået omkring 29 på nuværende tidspunkt (lørdag morgen, red.). Det ligger i den højeste ende af det, vi har set, siger Jann Søndergaard.

Han kender ikke den specifikke årsag, men har dog et bud på, hvad der har spillet ind:

- Der var et par timer i går, hvor der var rigtig varmt, og har man ikke sørget for at få væske nok, så får man det dårligt. Får man så noget forkert væske eller mad, som man kan blive dårlig eller få ondt i maven af, er det svært. Vi har også set mange, der har døjet med skader, både med fiber og ondt i hofterne, siger han.

Jacob Justesen var endnu i fin form ved 110 km.-mærket i Karby, men siden blev han ramt af mavepine, der satte en definitiv kæp i hjulet for vinderchancerne. Foto: Henrik Bo

Ud på morgentimerne begynder de resterende løbere at lide.

- Der er nogle, der har det skidt og skal tilses af læger, og som må udgå. Vi har flere, der ligger lige nu med ondt alle vegne og får noget saltvand og nogle elektrolytter. Så lægen har nok at se til lige nu, siger han.

Men lige så hårdt, det er for løberne ude på ruten, lige så stor er forløsningen, når de endelig kan krydse målstregen, fortæller Jann Søndergaard.

- De er glade, når de kommer herind og får deres medalje og en 100 Miles-øl. Med det vejr, vi har, og en solopgang, der ikke er til at spøge med, så er prøvelserne måske ikke glemt, men det mildner i hvert fald en del.

Afviklingsmæssigt glæder Jann Søndergaard sig over, at det nye setup med live-sending på Youtube har været en succes, der har overgået al forventning.

En hel del løbere har måttet udgå fra årets 100 Miles. Her er det Per Christiansen fra Silkeborg, der forsøger sig med en udstrækning - men han måtte alligevel kaste håndklædet i ringen, inden han nåede målstregen. Foto: Henrik Bo

Men der har også været lidt læring at høste i forbindelse med den app, der ved hjælp af GPS skulle lave en live-opdateret oversigt over løbernes placeringer. Den var nemlig ikke helt akkurat:

- De bokse, der læser chippene, skal stå ved hver femte kilometer over hele ruten næste år. Vi var af den opfattelse, at hvis man bare placerede dem til start og til slut, så ville det være tilstrækkeligt, men hvis man løber meget hurtigt eller langsomt i forhold til ens gennemsnitshastighed, så kommer det ikke til at passe. Det er selvfølgelig ærgerligt, når vi har brugt penge og energi på appen, men så ved vi det til næste år, siger Jann Søndergaard,

Debutanten Hans Balle fra Tødsø, der blev heppet op over toppen af Salgjerhøj af sine to døtre, kom i mål på en flot 11. plads, som bedste nordjyde udenfor top tre. Lige efter ham tog Søren Petersen fra Thisted 12. pladsen, ELSK-direktøren Lars Riis kom ind på en 14. plads mens Sten Christensen fra Vrå, der gennemførte løbet for niende gang, blev nr. 17.

På kvindesiden tog Helle Borup Jehs Nissen sejren, men nibenitten Mette Søgaard kæmpede sig til en flot andenplads - og hun blev også hurtigste kvinde i Bjergspurten på Salgjerhøj.