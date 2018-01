Morten Wieghorst har en klar plan

FODBOLD: AaB ankom tirsdag til San Roque i det sydlige Spanien - meget tæt på Gibraltar - hvor holdet igennem ni dage skal gennemføre årets træningslejr.

Og da både spillere og trænere kunne notere sig perfekte forhold, så kan cheftræner Morten Wieghorst godt se frem til en god uge.

Undervejs på turen til Spanien skal AaB spille to testkampe. Første kamp er fredag eftermiddag på klubbens træningsbane mod japanske Shonan Bellmare, der er tjekket ind på samme hotel, og i næste uge spiller klubben i Marbella mod det tjekkiske storhold Sparta Prag.

- Lige fra begyndelsen af opstarten har vi forsøgt at kombinere den fysiske træning med kamptræning og taktik, fordi opstarten er så kort i år, at der ikke var tid til at sætte en uge eller to til ren fysisk træning. Men vi har to kampe hernede, hvor der nok bliver lidt mindre spilletid til nogen, fordi vi som sagt nærmer os sæsonstarten. Men vi får jo også en masse gode træninger, og det glæder vi os meget til, siger Morten Wieghorst.

Allerede onsdag begynder den mere alvorlige del af træningslejren. Langt de fleste dage byder på to træningspas, så der bliver nok at se til i den sydspanske sol, der indtil videre byder på 18 grader og skyfri himmel.