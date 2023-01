Motorsportsmedie svælger i teenage-succes: Malthe flyver mod storhed

SENNELS:18-årige Malthe Jakobsen fra Sennels har haft et forrygende år på alverdens racerbaner, og det går ikke ubemærket hen hos det engelsksprogede motorsportsmedie sportscar365.com, der i forbindelse med nytåret har kåret de bedste prototype-kørere i 2022 sæsonen.

Her rydder thyboen bordet i LMP3-klassen, hvor mediet har ham som en klar "driver of the year". Matlhe Jakobsen har optrådt i LMP3-klassen siden 2020, men sportscar365.com konstaterer, at 2022 blev året, hvor han overstrålede alt og alle og viste, at han er på vej mod potentiel storhed i højere kategorier.

Det fremhæves blandt andet, at Jakobsen gjorde rent bord i European Le Mans Series, hvor han tog seks ud af seks mulige pole positions, hvilket ingen andre har formået før ham. Det fremhæves også, at farten gik igen i løbssituationen, hvor thyboen tre gange i sæsonen havde hurtigste omgang af alle i feltet. Sammen med medkørerne Mike Benham og Maurice Smith vandt thyboen da også den samlede løbsserie.

Malthe Jakobsen understrede også sit talent i USA med en sejr i Twelve Hours of Sebring med Sean Creech Motorsport.

Endelig noterer mediet også, at Jakobsens flotte sæson udmøntede sig i en invitation til at teste Peugeot 9X8 ved FIA World Endurance Championship post-season rookie test. Hvor han selvfølgelig var den hurtigste debutant.