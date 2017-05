Mourinhos United sænker Dolberg og Schöne i EL-finale

STOCKHOLM: Manager José Mourinho satte alt på et bræt i Europa i sæsonens sidste del og gjorde det med succes.

Onsdag aften vandt Manchester United Europa League-titlen med en sejr på 2-0 over danskerklubben Ajax Amsterdam på Friends Arena i Stockholm.

Dermed lykkedes det for Mourinho, der tidligere har ført Porto og Inter til Champions League-titlen, at føre United frem til en plads i Champions League-gruppespillet, som var sidegevinsten.

Det redder Mourinhos første sæson i klubben efter den skuffende sjetteplads i Premier League.

Ajax stillede med både Kasper Dolberg og Lasse Schöne fra start, men danskerne blev overstrålet af United-spillerne og ikke mindst den franske stjerne Paul Pogba.

Verdens dyreste fodboldspiller sparkede holdet mod sejren inden pausen, før Henrikh Mkhitaryan cementerede sejren i anden halvleg.

Forinden havde Stockholm hele dagen været klædt i overvejende rødt, som præger begge holds spilledragter, med en god atmosfære fansene imellem.

Inden for på Friends Arena skulle Ajax’ fans være først til at sætte stemningen. Mere end to timer inden kickoff gjaldede slagsangene ned mod den tomme grønsvær, inden de engelske fans siden indfandt sig.

Kort inden starten blev man med et minuts stilhed mindet om, at kampen også blev spillet i skyggen af angrebet på Manchester Arena mandag aften, hvor 22 personer mistede livet ved en popkoncert.

Men fodbolden skulle sejre over ondskaben, syntes fansenes indstilling at være. Det fornemmede man på den opløftede stemning efterfølgende.

Mens hollændere havde været i teten på tilskuerpladserne før kampen, var United-holdet det på banen fra start.

Ajax, som stillede med det yngste hold nogensinde i en europæisk finale, virkede nervøs, og United dominerede.

Særligt Paul Pogba virkede veloplagt, og midtbanespilleren skulle da også bringe sit hold på 1-0 efter 18 minutter.

Pogba tog chancen lige uden for straffesparksfeltet, og skuddet blev rettet af, så det snød målmand André Onana.

Mourinho er kendt for at kunne få sit hold til at forsvare føringer hjem, og United overlod efter målet mere initiativ til Ajax, men hollænderne havde svært ved at bryde igennem United-muren.

På den centrale midtbane havde Lasse Schöne svært ved at sætte spillet op, og i front fik Kasper Dolberg meget få bolde at arbejde med.

Derimod forsøgte kantspilleren Bertrand Traore sig med et par gennembrud, men helt farligt blev det aldrig.

Kort inde i anden halvleg kom så en ny Ajax-dukkert. Blot et par minutter var spillet, da Henrikh Mkhitaryan fra klos hold dirigerede bolden i nettaget, efter Chris Smalling havde forlænget et hjørnespark.

Nu kogte det blandt de engelske fans, der anede triumfen.

Varm blev Dolberg til gengæld aldrig. 16 minutter efter pausen tog træner Peter Bosz konsekvensen af danskerens anonyme indsats og udskiftede ham.

Samme skæbne overgik Lasse Schöne otte minutter senere, men lige lidt hjalp det for Ajax.

Trods megen boldbesiddelse lykkedes det aldrig at skabe den helt oplagte chance eller fremtvinge målet, der kunne bringe spændingen tilbage.

I kampens sidste minutter gav Mourinho så spilletid til Wayne Rooney, der fik anførerbindet, inden den portugisiske manager kort efter kunne fejre endnu en europæisk triumf med sine spillere.

/ritzau/