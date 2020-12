MP strålede i nordjysk lokalbrag: Hobro udspillede Vendsyssel

FODBOLD:Da Vendsyssel FF tog imod Hobro tidligere på sæsonen, endte det med en storsejr til hjemmeholdet på 3-0. Det fik Hobro i dén grad revancheret i det omvendte opgør søndag eftermiddag, hvor Hobro vandt med 3-1 efter en meget sen reducering fra Vendsyssels Easton Ongaro.

Og det var ikke ét mål for lidt efter en første halvleg, hvor Hobro sad på spillet i stor grad.

Vendsyssel var ellers startet fint med en halv chance til Mikkel Agger, men derfra satte Hobro sig på begivenhederne. 1-0 blev det efter en storslået solotur fra Mikkel M. Pedersen, der satte tre mand af i en omstilling, inden han lagde bolden af til Edgar Babayan, der sendte bolden ind ved den nærmeste stolpe, selvom Kevin Ray Mendoza havde hånden på.

Det blev til flere ode muligheder til Hobro, der i fraværet af Mads Hvilsom var rykket frem på højre kant. Han kom til to gode afslutninger i første halvleg, som begge gange fremtvang redninger fra Mendoza.

Men 2-0 blev det i det 39. minut. En god tur i venstresiden endte med en blokeret afslutning, og bolden trillede over til den fjerne stolpe, hvor Mikkel M. Pedersen kunne sende den uhindret ind til 2-0.

Og bare få minutter senere var Mikkel MP igen indblandet i et mål. Hobro havde fået frispark ved baglinjen i en situation, hvor Vendsyssels Ali Messaoud skulle være glad for, at han ikke fik sin anden af advarsel. Frisparket blev forlænget af Hugo Andersson over til midtbanespilleren, der hakkede mod mål, og inde foran dukkede Hugo Andersson op igen med en lang tå og sendte hjemmeholdet i front med 3-0 kort før pausen.

Vendsyssel skiftede to mand i pausen og kom ud med et stærkere udtryk og var tæt på en reducering kort inde i anden halvleg. EN dødbold gav først en afslutning fra Dusan Jajic, som Adrian Kappenberger fik blokeret, og bolden endte hos Gregory Berthier, der forsøgte at liste den over i det lange hjørne, men afslutningen gik lige forbi mål.

Senere i halvlegen var Bertier igen på spil, da han satte tre mand af med Laudrup-driblingen og hamrede bolden mod mål, men igen gik den lige forbi.

Herfra fladt der dog ro over kampen, og Hobro kunne stille og roligt køre de tre point hjem. En enkelt chance blev det til den indskiftede Hobro-angriber Thomas Enevoldsen, men han sendte sit flade skud forbi stolpen. I overtiden ramte selvsamme Enevoldsen overliggeren med en flugtning med ryggen til mål.

Med sejren er Hobro igen á point med både FC Helsingør og HB Køge i kampen om top seks, mens Vendsyssel fortsat er næstsidst i rækken.