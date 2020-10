MTH-fløj efter misset sejr i sidste sekund: - Den gør ondt

HÅNDBOLD:Det var et tydeligt skuffet Mors-Thy-hold, der stod spredt på egen banehalvdel, da uret viste, at der var spillet 60 minutter.

Halvdelen af holdet stod med ansigterne begravet i hænderne, mens den resterende halvdel sendte tomme blikke rund i Thyhallen.

18 sekunder forinden havde Emil Bergholt scoret til 28-27 mod Skanderborg Håndbold, men med et sekund tilbage af kampen fik den tidligere Mors-Thy-topscorer Morten Balling sendt kuglen i kassen til slutresultatet 28-28.

Mors-Thy Håndbold - Skanderborg Håndbold 28-28 (15-15) Stillinger undervejs: 4-4, 9-7, 11-12, (15-15), 20-17, 23-21, 24-22 Mål, Mors-Thy: Mads Hoxer 6, Bjarke Christensen 5, Emil Bergholt 5, Erik Toft 4, Lasse Pedersen 3, Frederik tilsted 2, Jens Dolberg 2, Jonas Gade 1, Mål, Skanderborg: Morten Balling 9, Cornelius Kragh 9, Mike Haack 4, Marcus Mørk 3, Mathias Bitsch 2, Kristian Bonefeld 1 Udvisninger: Mors-Thy 1x2 minutter, Skanderborg 1x2 minutter Rødt kort: Erik Toft, Mors-Thy (53.45) Tilskuere: 400

Mors-Thy's højrefløj Lasse Pedersen var ellers millimeter fra at sikre nordvestjyderne sejren, da han var ved at stjæle bolden fra Morten Balling i det sidste angreb i kampen.

- Jeg havde fingerspidserne på bolden, så det ærgrer mig, at jeg ikke fik fat i den, før Balling kom indover, siger Lasse Pedersen.

Det ene point ville han til hver en tid have taget før opgøret, men med kampens udvikling in mente er han ikke tilfreds med pointdelingen.

- Som kampen forløb, er vi selvfølgelig skuffet. Det er hårdt at sluge, at de scorede med, hvad der lignede et halvt sekund tilbage. Den gør ondt. Vi kan dog være tilfredse med et point mod et stærkt hold, lyder det fra fløjspilleren.

Mors-Thy-træner Jonas Wille var heller ikke lykkelig over, at sejren blev smidt til sidst, men til gengæld var han glad for præstationen.

- Det var fantastisk at se, hvordan vi kontrollerede store dele af kampen. Det var desværre små marginaler, som fik dem tilbage i kampen. Vi brændte nogle dumme chancer, og så fik vi et rødt kort til Erik Toft på et dårligt tidspunkt.

-Skanderborg er et af top-4 holdene i Danmark, så set med de briller, så gjorde vi det godt. Jeg sagde til spillerne efter kampen, at jeg var stolt af den fight og det mod, som de viste til slut i kampen. Så selvfølgelig skal vi gå herfra med hovedet højt, selvom det var en bitter slutning på kampen, lyder det fra norske Jonas Wille.

Mors-Thy skal næste gang i aktion på udebane mod Fredericia.