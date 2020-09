MTH-forsvaret slog endelig fra sig: - Det begynder at sidde på rygraden

HÅNDBOLD:I de fire første kampe i sæsonen har det været offensiven, som har skullet sikre Mors-Thy point, mens defensiven har fået en del kritik.

I lørdagens 22-21 sejr over Ribe-Esbjerg var det komplet omvendt. Angrebsspillet var i store dele af kampen stækket, men de offensive mangler blev overstrålet af en solid indsats i forsvaret og en Rasmus Bech i Mors-Thy-målet, som gjorde det sublimt med en redningsprocent nær 50.

- De første kampe i sæsonen har det været angrebet, som har trukket læsset, mens forsvaret har haltet. Jeg er bare glad for, at vi fik betalt lidt tilbage i den her kamp. Forsvaret kæmpede røven ud af bukserne.

- Vi havde snakket om, at specielt deres backs skød godt. Vi kom frem på dem og fik dem presset til at skyde fra 10 meter i stedet for otte, og det gjorde det også en del nemmere for mig, lyder det fra Rasmus Bech.

Kasper Lindgren var en af forsvarskrumtapperne, som gjorde livet svært for Ribe-Esbjergs skytter, og han var tilfreds med, at forsvaret fik hævet niveauet.

- Vi har haft en indkøring med et par nye tiltag i forsvaret, som begynder at sidde på rygraden nu. Vi kan mærke fra træning til træning, at det bliver meget bedre. Derfor tror jeg også, at vi kan følge op på denne indsats.

- Det var dog altafgørende, at vi havde en målmand som Rasmus, der tog de redninger, han skulle, og nok også lidt til. Det gjorde, at vi kunne stå roligt i forsvaret og holde os 100 procent til vores koncept, siger Kasper Lindgren.

Mors-Thy’s kvartfinalemodstander i Santander Cuppen blev også fundet lørdag. Her venter TTH Holstebro på hjemmebane.

Fed lodtrækning! Og vigtigt at det er hjemme. Vi fik en nedsmeltning mod dem sidst, men de seneste år har vi haft fin styr på dem, og så kan alt jo ske på hjemmebane, lyder det fra Kasper Lindgren.